fler написав:hunter, спитайте Успіха, що б він обрав: 1) сидіти, там де він є зі Старлінком і періодичними відпустками додому, поки 36 місяців не настане (тоді за законом демобілізують) чи 2) сидіти 60 місяців у Молдові чи Румунії, у хостелі з сирійцями, без виїзду додому, перший рік виключно на "пособіє", а потім працювати фізично хз де і скільки годин на день.
Тобто ви тут розглядаєте лише погані та зовсім погані варіанти... А як щодо вже майже 2 роки жити десь у Вроцлаві чи Празі, продовжуючи займатися своєю улюбленою справою яка приносить цілком прийнятний дохід та далі співпрацювати зі своїми британськими чи штатівськими клієнтами, без всяких пособій та статусів біженця, але з юридичною (і не тільки) підтримкою, яка допомогла вже давно легалізуватися в іншій країні та реагувати на зміни Українського законодавства спокійно та адекватно. Тобто 1 - це старлінк та кілька короткострокових відряджень для моральної реабілітації (відпустка це коли sim-карту з номером відомим керівництву можна перекласти з телефона в гаманець, а на автовідповідач записати крилату фразу із Масяні). а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
candle645 написав:а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
Можна звичайно і так... От тільки важко йому буде, коли після війни на Батьківщину приїде, пройдеться по цвинтару, спробує поговорити з рідними/сусідами....І зрозуміє що в очах оточуючих - він сволота... Правда в таких поняття совість відсутня... тому хай живе як хоче Бог йому суддя.
Хоча й для нього є варіант... Нехай з за кордону донатить..для нього якихось 1000 доларів в місяць - дурниця, зате зможе якось оправдатись.
Украинских предпринимателей на шесть месяцев будут лишать верификации за нарушение правил экспорта агропродукции в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кириллом Ватевым. ............ В частности, предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран. Повторно подать заявление на включение в список верифицированных субъектов можно не ранее, чем через шесть месяцев после исключения. ............. Ранее польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявлял, что эмбарго на экспорт украинских товаров в Польшу бессрочно. В то же время Европейская комиссия уже направила Польше письмо с требованием отменить бессрочное эмбарго на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.
15 января министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии вновь попросили Еврокомиссию «защитить европейских фермеров» от украинского аграрного экспорта и ввести пошлины на зерновые и масличные из Украины. Указанные страны проинформировали Брюссель об изменениях в динамике украинского экспорта в ЕС. Отмечается, что фермеры «в прифронтовых странах» понесли существенные убытки, поэтому им нужно «помочь справиться с рыночными перебоями, вызванными украинской сельскохозяйственной продукцией».
17 января стало известно, что ЕК отклонила предложение Польши о возобновлении пошлин на экспорт агропродукции из Украины. Секерский заявил, что сейчас обсуждаются и другие идеи – например, лицензирование поступающих в Польшу продуктов.
Я зрозумів що хочуть всіх зобов’язатися зареєструватися у особистому кабінеті військовозобов’язаного . Питання номер Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався? І за якими критеріями будуть відправляти повістки теж незрозуміло. Так само незрозуміло , залишається в Україні 2 альтернативи або в тюрму , або на фронт? Ну або пливти через Тису і т.п.
candle645 написав:а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
Можна звичайно і так... От тільки важко йому буде, коли після війни на Батьківщину приїде, пройдеться по цвинтару, спробує поговорити з рідними/сусідами....І зрозуміє що в очах оточуючих - він сволота...
Было уже
"Я за пазухой не был, не пил с Господом чая Я не в тыл не просился, ни судьбе под подол Но мне женщины молча намекают встречая Если б ты там навеки остался - может мой бы обратно пришел"
Не будет никаких разговоров с соседями и родными после войны. Только с самими близкими с которыми разговоры и сейчас не прекращаются.
vitaliiangel написав:главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция).
Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным. "Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", - сказал Зеленский. По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь". "Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", - заявил он.
Только что по марафону про лётчиков передача была с Романенко Про полёты в Жданов, Конго, посадки на 2100 на склоне 40грд с отстрелом основных лопастей, награждения, память и не только Один лётчик, Соловьёв, очень мне кого то напомнил Второй, Шлюхарчук, молодой чересчур для ассоциаций, ему 40кета нет точно Надо бы или подтвердить или развеять ассоциации.