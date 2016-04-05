candle645 написав:а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
Можна звичайно і так... От тільки важко йому буде, коли після війни на Батьківщину приїде, пройдеться по цвинтару, спробує поговорити з рідними/сусідами....І зрозуміє що в очах оточуючих - він сволота... Правда в таких поняття совість відсутня... тому хай живе як хоче Бог йому суддя.
Хоча й для нього є варіант... Нехай з за кордону донатить..для нього якихось 1000 доларів в місяць - дурниця, зате зможе якось оправдатись.
Украинских предпринимателей на шесть месяцев будут лишать верификации за нарушение правил экспорта агропродукции в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кириллом Ватевым. ............ В частности, предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран. Повторно подать заявление на включение в список верифицированных субъектов можно не ранее, чем через шесть месяцев после исключения. ............. Ранее польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявлял, что эмбарго на экспорт украинских товаров в Польшу бессрочно. В то же время Европейская комиссия уже направила Польше письмо с требованием отменить бессрочное эмбарго на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.
15 января министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии вновь попросили Еврокомиссию «защитить европейских фермеров» от украинского аграрного экспорта и ввести пошлины на зерновые и масличные из Украины. Указанные страны проинформировали Брюссель об изменениях в динамике украинского экспорта в ЕС. Отмечается, что фермеры «в прифронтовых странах» понесли существенные убытки, поэтому им нужно «помочь справиться с рыночными перебоями, вызванными украинской сельскохозяйственной продукцией».
17 января стало известно, что ЕК отклонила предложение Польши о возобновлении пошлин на экспорт агропродукции из Украины. Секерский заявил, что сейчас обсуждаются и другие идеи – например, лицензирование поступающих в Польшу продуктов.
Я зрозумів що хочуть всіх зобов’язатися зареєструватися у особистому кабінеті військовозобов’язаного . Питання номер Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався? І за якими критеріями будуть відправляти повістки теж незрозуміло. Так само незрозуміло , залишається в Україні 2 альтернативи або в тюрму , або на фронт? Ну або пливти через Тису і т.п.
candle645 написав:а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
Можна звичайно і так... От тільки важко йому буде, коли після війни на Батьківщину приїде, пройдеться по цвинтару, спробує поговорити з рідними/сусідами....І зрозуміє що в очах оточуючих - він сволота...
Было уже
"Я за пазухой не был, не пил с Господом чая Я не в тыл не просился, ни судьбе под подол Но мне женщины молча намекают встречая Если б ты там навеки остался - может мой бы обратно пришел"
Не будет никаких разговоров с соседями и родными после войны. Только с самими близкими с которыми разговоры и сейчас не прекращаются.
vitaliiangel написав:главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция).
Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным. "Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного), это правда", - сказал Зеленский. По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь". "Этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны", - заявил он.
Только что по марафону про лётчиков передача была с Романенко Про полёты в Жданов, Конго, посадки на 2100 на склоне 40грд с отстрелом основных лопастей, награждения, память и не только Один лётчик, Соловьёв, очень мне кого то напомнил Второй, Шлюхарчук, молодой чересчур для ассоциаций, ему 40кета нет точно Надо бы или подтвердить или развеять ассоциации.
sens написав:Підозрюваних, обвинувачених, засуджених по ч.4 ст185 ви впевнені в своїх твердженнях?
направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
Тяжкие от 5-10 вообще исключаются из списков ТЦК отдельный пункт.
Поэтому надо успеть сесть в место отбытия )))[/quote] https://www.instagram.com/advocat.tarasenko/ за 500 грн ваша думка зміниться на вірну[/quote] Сенс, я вообще очень плохо отношусь к откосить, но моё мнение что человек не может находится в двух местах одновременно - логически верна. Призвать сидящего можно только по его письменному согласию или если на суде он дал согласие уйти служить и получить смягчение на условно. Вы исходите из позиции что человек будет сожалеть о содеянном. Я из позиции что человек суду скажет что он клептоман-шоколадник, потенциальный рецидивист АТБ... А там у суда 2 пути: освидетельствование неадекватности или наказание за содеянное.[/quote]
Громадянин може отримати умовно 3 роки або 8 років по статті . За ТРИ роки являтися до УОПП двічі на місяць. Ви про цей варіант зрозуміло??
Востаннє редагувалось sens в Пон 05 лют, 2024 07:48, всього редагувалось 1 раз.
Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он
А бубочка не подумав про перезавантаження його самого разом з єрмаком, ні? Може риба гниє з голови, нє? Відразу згадую як всі йому у вуха кричали, що xуйло нападе і Залужний кричав, а той не розводьте мені паніку находячись, хочеться вірити, але не дуже, не в наркотичній прострації. Дійшло до того, що Залужний без відома бубочки, ховаючись, будував оборонні споруди так, щоб той не знав. Це нормально? А тепер коли він провалив все , мається на увазі зовнішню політику, посрався зі всіма з ким лише можливо, ні грошей, ні зброї не хочуть давати, то хто винен, правильно Залужний, просто класика - хто всрався - невістка, так її дома нема - та он пальто вісить