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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6649665066516652>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 08:29

  Hotab написав:
  барабашов написав:Надо бы или подтвердить или развеять ассоциации.

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ви підтримуєте який бік ? Чи вважаєте що у нас громадянська війна ?? Важко знайти щось заради гумору на державній мові і викласти для всіх ???
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікава думка щодо всієї цієї мобілізації через коліно а-ля "СССР".
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:03

  sens написав:Посилення мобілізації: адвокатка вказала на "неприємну зміну" в новому законі

За словами Христини Очкур, консульські послуги за кордоном, включно із заміною закордонного паспорта, для військовозобов'язаних будуть можливі тільки за пред'явленням військово-облікового документа.

Чинне законодавство дає українським громадянам, які виїхали за кордон більш ніж на 3 місяці, тиждень, щоб стати на військовий облік. Ідеться про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

"Водночас у проєкті не вказано, коли саме ці чоловіки мали виїхати за кордон. Це може стосуватися не тільки тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, а й раніше", — пояснила Христина Очкур.

Адвокатка припустила, що новий проєкт закону про мобілізацію, судячи з усього, затвердять.

"Поки що за нього ще не проголосували, але зрозуміло, що справа рухатиметься в цьому напрямі досить швидко", — пояснила адвокатка.

Схоже на якийсь вкид Зе-влади. Спочатку адвокатка стверджує що точно буде, потім каже що майбуть, а закон не проголосован навіть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:13

  vitaliiangel написав:
рф зібрала величезну польову армію для атаки на Куп'янськ, - Forbes із посиланням на українських військових

За даними східного командування України, росія зібрала 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч солдатів на сході України навпроти Куп'янська.

так це вже було (в серпні 2023)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:25

  BIGor написав:Цікава думка щодо всієї цієї мобілізації через коліно а-ля "СССР".
ну і про шо ця чуш? Не вводити репресії, а провести саморефлексію?
Шо воно за саморефлексія? Грошей більше дадуть? Не дадуть.
Досягнуть успіхів на фронті для мотивації? Скоріш за все найближчі місяць нам дістанеться. На 20- 25 число очікуються маштабні наступальні дії...
Нова техніка з заходу як минулого року? Нема. Яка рефлексія?
Єдине ще що з простого можно добавити це вийти з конвенції заборони протипіхотних мін і просити їх в сша,
і техніки будівельної нагнати щоб окопатись км за 15 од передка.
Переговори? Час упущений , поки вони не розтратять накоплені резерви переговорів не буде.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:42

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция).


Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.


цікаво, от trololo зараз і Зеленського звинуватить у поширенні ворожого ІПСО ))


Зеленський: Що стосується війни на землі, тут патова ситуація, це факт :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/5/7440370/
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:47

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, в якому передбачена також допомога для України та Ізраїлю.
Пряма мова спікера Палати представників США: "Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент".
Він запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він "помре по прибуттю".
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:55

  vitaliiangel написав:Все что рф может она и так делает, за исключением применения ЯО. Их возможности иссякли на оккупированных территориях. Я не говорю, что воевать им уже нечем, но каждый следующий шаг неоправданно дорог для их ресурсов.
За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили", - сказав Зеленський.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:58

  jump написав:Зеленський: Що стосується війни на землі, тут патова ситуація, це факт :shock:

+
Зеленський: Якщо США зменшать допомогу Україні, то "буде новий геополітичний розклад"

також він вказав, що окуповано 26% території України, а окуповано, здається, 18%
Востаннє редагувалось Hennady в Пон 05 лют, 2024 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:58

  jump написав:Зеленський: Що стосується війни на землі, тут патова ситуація, це факт[/b] :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/5/7440370/

Зеленський: Ситуація на фронті не патова, переговорів і поступок не буде
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/4/7427192/
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