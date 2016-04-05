BIGor написав:Цікава думка щодо всієї цієї мобілізації через коліно а-ля "СССР".
ну і про шо ця чуш? Не вводити репресії, а провести саморефлексію? Шо воно за саморефлексія? Грошей більше дадуть? Не дадуть. Досягнуть успіхів на фронті для мотивації? Скоріш за все найближчі місяць нам дістанеться. На 20- 25 число очікуються маштабні наступальні дії... Нова техніка з заходу як минулого року? Нема. Яка рефлексія? Єдине ще що з простого можно добавити це вийти з конвенції заборони протипіхотних мін і просити їх в сша, і техніки будівельної нагнати щоб окопатись км за 15 од передка. Переговори? Час упущений , поки вони не розтратять накоплені резерви переговорів не буде.
vitaliiangel написав:главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция).
Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.
цікаво, от trololo зараз і Зеленського звинуватить у поширенні ворожого ІПСО ))
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, в якому передбачена також допомога для України та Ізраїлю. Пряма мова спікера Палати представників США: "Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент". Він запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він "помре по прибуттю".
vitaliiangel написав:Все что рф может она и так делает, за исключением применения ЯО. Их возможности иссякли на оккупированных территориях. Я не говорю, что воевать им уже нечем, но каждый следующий шаг неоправданно дорог для их ресурсов.
За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили", - сказав Зеленський.