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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6649665066516652
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:59

  vitaliiangel написав:Все что рф может она и так делает, за исключением применения ЯО. Их возможности иссякли на оккупированных территориях. Я не говорю, что воевать им уже нечем, но каждый следующий шаг неоправданно дорог для их ресурсов.

ИМХО поки в них є гроші - вони можуть ще багато чого зробити. Зокрема, наклепати 10005000 дронів і роздовбати всю полосу 50-100 км вздовж фронту до стану Мар'їнки і Бахмута.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:35

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Все что рф может она и так делает, за исключением применения ЯО. Их возможности иссякли на оккупированных территориях. Я не говорю, что воевать им уже нечем, но каждый следующий шаг неоправданно дорог для их ресурсов.

ИМХО поки в них є гроші - вони можуть ще багато чого зробити. Зокрема, наклепати 10005000 дронів і роздовбати всю полосу 50-100 км вздовж фронту до стану Мар'їнки і Бахмута.

В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:41

  Василь-Рівне написав:
Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он

А бубочка не подумав про перезавантаження його самого разом з єрмаком, ні? Може риба гниє з голови, нє? Відразу згадую як всі йому у вуха кричали, що xуйло нападе і Залужний кричав, а той не розводьте мені паніку находячись, хочеться вірити, але не дуже, не в наркотичній прострації. Дійшло до того, що Залужний без відома бубочки, ховаючись, будував оборонні споруди так, щоб той не знав. Це нормально? А тепер коли він провалив все , мається на увазі зовнішню політику, посрався зі всіма з ким лише можливо, ні грошей, ні зброї не хочуть давати, то хто винен, правильно Залужний, просто класика - хто всрався - невістка, так її дома нема - та он пальто вісить :twisted:

з березня боневтік - вже ніхто.
як я і прогнозував, переможе Трамп. і вже готують іпсо який він хороший.
болота версія 2.0
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:49

  Бетон написав:з березня боневтік - вже ніхто.
як я і прогнозував, переможе Трамп. і вже готують іпсо який він хороший.
болота версія 2.0
до августа его могут посадить спикером ВР. а там или выборы или...
vitaliiangel
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