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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6650665166526653>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 09:59

  vitaliiangel написав:Все что рф может она и так делает, за исключением применения ЯО. Их возможности иссякли на оккупированных территориях. Я не говорю, что воевать им уже нечем, но каждый следующий шаг неоправданно дорог для их ресурсов.

ИМХО поки в них є гроші - вони можуть ще багато чого зробити. Зокрема, наклепати 10005000 дронів і роздовбати всю полосу 50-100 км вздовж фронту до стану Мар'їнки і Бахмута.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:35

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliiangel написав:Все что рф может она и так делает, за исключением применения ЯО. Их возможности иссякли на оккупированных территориях. Я не говорю, что воевать им уже нечем, но каждый следующий шаг неоправданно дорог для их ресурсов.

ИМХО поки в них є гроші - вони можуть ще багато чого зробити. Зокрема, наклепати 10005000 дронів і роздовбати всю полосу 50-100 км вздовж фронту до стану Мар'їнки і Бахмута.

В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:41

  Василь-Рівне написав:
Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он

А бубочка не подумав про перезавантаження його самого разом з єрмаком, ні? Може риба гниє з голови, нє? Відразу згадую як всі йому у вуха кричали, що xуйло нападе і Залужний кричав, а той не розводьте мені паніку находячись, хочеться вірити, але не дуже, не в наркотичній прострації. Дійшло до того, що Залужний без відома бубочки, ховаючись, будував оборонні споруди так, щоб той не знав. Це нормально? А тепер коли він провалив все , мається на увазі зовнішню політику, посрався зі всіма з ким лише можливо, ні грошей, ні зброї не хочуть давати, то хто винен, правильно Залужний, просто класика - хто всрався - невістка, так її дома нема - та он пальто вісить :twisted:

з березня боневтік - вже ніхто.
як я і прогнозував, переможе Трамп. і вже готують іпсо який він хороший.
болота версія 2.0
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:49

  Бетон написав:з березня боневтік - вже ніхто.
як я і прогнозував, переможе Трамп. і вже готують іпсо який він хороший.
болота версія 2.0
до августа его могут посадить спикером ВР. а там или выборы или...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поліцейські в Дніпрі влаштували бунт і відмовляються переходити примусово в штурмовий підрозділ “Лють”

Відео опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук. Як стверджують, воювати готові, але виключно в складі свого підрозділу.


Соседа бабули - мента вернули типа из под Запорожья. Каждый день до часу ночи у них праздник. Водка рекой льётся
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:з березня боневтік - вже ніхто.
як я і прогнозував, переможе Трамп. і вже готують іпсо який він хороший.
болота версія 2.0


поки що небачимо щоб хтось (вагомий) публічно та массово ставив під сумнів легітимність після березня.. Якщо всі промовчать то можна покерувати ще років 3-5.
Хіба що союзники зобовяжуть легалізуватись))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:34

  Hotab написав:_hunter ,

При этом: шанс попасть таки в Авдеевские окопы (а не в арт-синекуру) -- существенно выше :cry:

Все 5,5 млн зарегистрированных в е-кабинете в авдеевский окоп. Сборище перепуганных наркоманов, плять

Конечно не все -- примерно первые 100-200 тыщ.
Остался маааленький вопрос: как именно в них не попасть? :lol:
Но и получить трех-пятикратное понижение доходов попав в "окоп" где-нить на Закарпатье -- тоже приятного мало.
А учитывая безудержную фантазию "бешенного принтера" -- от всего "этого" лучше держаться подальше: просто "во избежание".
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:40

  budivelnik написав:
  candle645 написав:а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
Можна звичайно і так...
От тільки важко йому буде, коли після війни на Батьківщину приїде, ...

Зачем??? -- ностальгию потелебонькать?
-- и это еще если про какое-нить Приднестровье (или Кипр) не вспоминать: про изменение парадигмы "до последнего украинца!!!" никто, вроде, не заявлял.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:45

  yama написав:Я зрозумів що хочуть всіх зобов’язатися зареєструватися у особистому кабінеті військовозобов’язаного . Питання номер Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
І за якими критеріями будуть відправляти повістки теж незрозуміло.
Так само незрозуміло , залишається в Україні 2 альтернативи або в тюрму , або на фронт? Ну або пливти через Тису і т.п.

>>> Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
Блокировка счетов/авто/недвиги + подача в розыск.

>>> І за якими критеріями будуть відправляти повістки теж незрозуміло.
А типа сейчас оно как-то не так? :lol:

>>> залишається в Україні 2 альтернативи або в тюрму , або на фронт? Ну або пливти через Тису і т.п.
ну, как бы да... -- или как Хотаб чуть раньше писал -- надеяться "пропетлять". Но учитывая заявление ВГК "до последнего украинца!!!" и полное отсутствие Плана Победы -- шансы таки попасть на фронт лет эдак через Н -- довольно высоки.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 11:49

  Letusrock написав:
  Бетон написав:з березня боневтік - вже ніхто.
як я і прогнозував, переможе Трамп. і вже готують іпсо який він хороший.
болота версія 2.0


поки що небачимо щоб хтось (вагомий) публічно та массово ставив під сумнів легітимність після березня.. Якщо всі промовчать то можна покерувати ще років 3-5.
Хіба що союзники зобовяжуть легалізуватись))

Судя по заявлениям под каждым "моб-ЗП" -- Тимошенко планирует включаться...
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