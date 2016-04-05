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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6650665166526653
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:>>> Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
Блокировка счетов/авто/недвиги + подача в розыск.


тобто наприклад з 5,5 млн десь 1,5 млн мають бронь/відстрочку, ще 1 млн зареєструються чомусь, а інші 3 млн попадуть в розшук і їх буде шукати поліція?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:20

  Letusrock написав:
  _hunter написав:>>> Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
Блокировка счетов/авто/недвиги + подача в розыск.


тобто наприклад з 5,5 млн десь 1,5 млн мають бронь/відстрочку, ще 1 млн зареєструються чомусь, а інші 3 млн попадуть в розшук і їх буде шукати поліція?

Скоріше після блокування, заочно будуть відкриті пачками кримінальні справи і засвітка на будь-якому етапі контакту з державою та силовиками, або на камерах з розпізнаванням обличчя буде мати наслідком затримання, швидкий суд по спрощеній процедурі, і, вибір в штурмовики чи в камеру.
Такий собі на порядок покращений варіант мордор та північна корея. :mrgreen:

До кінця тижня буде зрозуміло, з першим читанням, та виділенням грошей штатами, чорні лебеді проглядаються дуже чітко, може щось одне трохи розмиється,... побачимо.

"Гірше не буде...", "Хоть поржом...", " Ато путен нападьот..."... (с) :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лют, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:25

  Letusrock написав:
  _hunter написав:>>> Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
Блокировка счетов/авто/недвиги + подача в розыск.


тобто наприклад з 5,5 млн десь 1,5 млн мають бронь/відстрочку, ще 1 млн зареєструються чомусь, а інші 3 млн попадуть в розшук і їх буде шукати поліція?

Вот именно поэтому и пошли в последние дни "вербальные интервенции" от ВР на тему "а пусть нам МО расскажут -- что за бред они под е-повестками" понимают...
При этом сначала по всем этим лямам судебное решение нужно будет получить -- на которое Закон 15 дней максимум дает...
Т.е. то ли это какое-то ИБД для "фронтовиков" -- типа "вот видите, мы даже Права ради Вас отменить хотим, но злые Законы мешают". То ли наоборот пэрэсичных запугивают с непонятной целью...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:по всем этим лямам судебное реш

Перестаньте, там все чітко і законно, рішення під копірку, списком, факт є, рішення швидко. Під це якраз закон і виписано щоб юридично чисто було і швидко, не треба нічого доводити, декілька звітів з бази і формування списків для подачі в суд. Цифровізація.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території

для війни однозначно гроші найважливіші, хоча й люди теж важливі (бо їх дуже дорого купувати), а території то таке - ресурс програвшого для переговорів
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 12:55

Міністр НС "ЛНР" Олексій Потелещенко був знищений внаслідок удару по ресторану у донецькому Лисичанську 3 лютого. Про це заявив представник невизнаної Республіки росЗМІ.

Раніше Росія в мережі розганяла інформацію про те, що Збройні Сили України вдарили по пекарні міста. Однак радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнював, що це черговий фейк ворога - удар припав по ресторану з колаборантами, стверджував він.
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