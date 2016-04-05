тобто наприклад з 5,5 млн десь 1,5 млн мають бронь/відстрочку, ще 1 млн зареєструються чомусь, а інші 3 млн попадуть в розшук і їх буде шукати поліція?
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:20
Скоріше після блокування, заочно будуть відкриті пачками кримінальні справи і засвітка на будь-якому етапі контакту з державою та силовиками, або на камерах з розпізнаванням обличчя буде мати наслідком затримання, швидкий суд по спрощеній процедурі, і, вибір в штурмовики чи в камеру.
Такий собі на порядок покращений варіант мордор та північна корея.
До кінця тижня буде зрозуміло, з першим читанням, та виділенням грошей штатами, чорні лебеді проглядаються дуже чітко, може щось одне трохи розмиється,... побачимо.
"Гірше не буде...", "Хоть поржом...", " Ато путен нападьот..."... (с)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 05 лют, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:25
Вот именно поэтому и пошли в последние дни "вербальные интервенции" от ВР на тему "а пусть нам МО расскажут -- что за бред они под е-повестками" понимают...
При этом сначала по всем этим лямам судебное решение нужно будет получить -- на которое Закон 15 дней максимум дает...
Т.е. то ли это какое-то ИБД для "фронтовиков" -- типа "вот видите, мы даже Права ради Вас отменить хотим, но злые Законы мешают". То ли наоборот пэрэсичных запугивают с непонятной целью...
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Перестаньте, там все чітко і законно, рішення під копірку, списком, факт є, рішення швидко. Під це якраз закон і виписано щоб юридично чисто було і швидко, не треба нічого доводити, декілька звітів з бази і формування списків для подачі в суд. Цифровізація.
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
для війни однозначно гроші найважливіші, хоча й люди теж важливі (бо їх дуже дорого купувати), а території то таке - ресурс програвшого для переговорів
Додано: Пон 05 лют, 2024 12:55
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