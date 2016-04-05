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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:06
_hunter написав:
>>> Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
Блокировка счетов/авто/недвиги + подача в розыск.
тобто наприклад з 5,5 млн десь 1,5 млн мають бронь/відстрочку, ще 1 млн зареєструються чомусь, а інші 3 млн попадуть в розшук і їх буде шукати поліція?
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Letusrock
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:20
Letusrock написав: _hunter написав:
>>> Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
Блокировка счетов/авто/недвиги + подача в розыск.
тобто наприклад з 5,5 млн десь 1,5 млн мають бронь/відстрочку, ще 1 млн зареєструються чомусь, а інші 3 млн попадуть в розшук і їх буде шукати поліція?
Скоріше після блокування, заочно будуть відкриті пачками кримінальні справи і засвітка на будь-якому етапі контакту з державою та силовиками, або на камерах з розпізнаванням обличчя буде мати наслідком затримання, швидкий суд по спрощеній процедурі, і, вибір в штурмовики чи в камеру.
Такий собі на порядок покращений варіант мордор та північна корея.
До кінця тижня буде зрозуміло, з першим читанням, та виділенням грошей штатами, чорні лебеді проглядаються дуже чітко, може щось одне трохи розмиється,... побачимо.
"Гірше не буде...", "Хоть поржом...", " Ато путен нападьот..."... (с)
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 05 лют, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:25
Letusrock написав: _hunter написав:
>>> Які санкції планується застосовувати до тих хто не зареєструвався?
Блокировка счетов/авто/недвиги + подача в розыск.
тобто наприклад з 5,5 млн десь 1,5 млн мають бронь/відстрочку, ще 1 млн зареєструються чомусь, а інші 3 млн попадуть в розшук і їх буде шукати поліція?
Вот именно поэтому и пошли в последние дни "вербальные интервенции" от ВР на тему "а пусть нам МО расскажут -- что за бред они под е-повестками" понимают...
При этом сначала по всем этим лямам судебное решение нужно будет получить -- на которое Закон 15 дней максимум дает...
Т.е. то ли это какое-то ИБД для "фронтовиков" -- типа "вот видите, мы даже Права ради Вас отменить хотим, но злые Законы мешают". То ли наоборот пэрэсичных запугивают с непонятной целью...
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:29
_hunter написав:
по всем этим лямам судебное реш
Перестаньте, там все чітко і законно, рішення під копірку, списком, факт є, рішення швидко. Під це якраз закон і виписано щоб юридично чисто було і швидко, не треба нічого доводити, декілька звітів з бази і формування списків для подачі в суд. Цифровізація.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:40
sens написав:
В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території
для війни однозначно гроші найважливіші, хоча й люди теж важливі (бо їх дуже дорого купувати), а території то таке - ресурс програвшого для переговорів
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:55
Міністр НС "ЛНР" Олексій Потелещенко був знищений внаслідок удару по ресторану у донецькому Лисичанську 3 лютого. Про це заявив представник невизнаної Республіки росЗМІ.
Раніше Росія в мережі розганяла інформацію про те, що Збройні Сили України вдарили по пекарні міста. Однак радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнював, що це черговий фейк ворога - удар припав по ресторану з колаборантами, стверджував він.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:58
katso написав: budivelnik написав: candle645 написав:
а 2 - звичайне життя висококваліфікованого спеціаліста та платника податків із 4-го квантиля, але в більш адекватній країні.
Можна звичайно і так...
От тільки важко йому буде, коли після війни на Батьківщину приїде, пройдеться по цвинтару, спробує поговорити з рідними/сусідами....І зрозуміє що в очах оточуючих - він сволота...
Правда в таких поняття совість відсутня... тому хай живе як хоче Бог йому суддя.
Хоча й для нього є варіант...
Нехай з за кордону донатить..для нього якихось 1000 доларів в місяць - дурниця, зате зможе якось оправдатись..
Было уже
"Я за пазухой не был, не пил с Господом чая
Я не в тыл не просился, ни судьбе под подол
Но мне женщины молча намекают встречаяЕсли б ты там навеки остался - может мой бы обратно пришел
"
Не будет никаких разговоров с соседями и родными после войны. Только с самими близкими с которыми разговоры и сейчас не прекращаются.
Ну-ну
Навіть в віршику-цитаті видно що БУДУТЬ ПИТАТИ навіть з тих хто ПОВЕРНУВСЯ з ФРОНТУ....
Тому уявіть як БУДУТЬ ПИТАТИ в тих хто ПРОПЕТЛЯВ....
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Додано: Пон 05 лют, 2024 12:58
_hunter написав:
То ли наоборот пэрэсичных запугивают с непонятной целью...
я спілкуюсь з різними людьми і не зустрів поки жодного хто без відстрочки готовий реєструватись в кабінеті а тим більше йти в ТЦК.
Наприклад у знайомого невеличка транспортна фірма (фури), і його водії уже попередили що звільняться якщо для перетину по "шляху" буде потрібно пройти ВЛК. і це ще було до історії з е-повістками.
Інший мав штукатурні станції, вже кілька його бригад мобілізували, нових майстрів нема (або зайняті або бояться вийти з дому або алкаші), зараз розпродав техніку і готується до евакуації з "мукачівського котла".
ще був випускник інженерно-технічного, розробив програми для 3Dсканування дронами (реставрації церков, замків), робив проекти для поляків, чехів, німців. Зараз на фоні новин про 25 років вже в Словаччині.
А ми радіймо що після війни палестинців завезуть
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Додано: Пон 05 лют, 2024 13:05
prodigy написав:
Міністр НС "ЛНР" Олексій Потелещенко був знищений внаслідок удару по ресторану у донецькому Лисичанську 3 лютого. Про це заявив представник невизнаної Респу
донецькому?
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Додано: Пон 05 лют, 2024 13:20
Борис Надеждин. "Борись за надежду"? Совпадение? Не думаю
))))
Кто там окончания войны ждет после выборов? )
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