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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6652665366546655>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:22

  Mimohod написав:Борис Надеждин. "Борись за надежду"? Совпадение? Не думаю :)))))
Кто там окончания войны ждет после выборов? )

Росіянам новини про війну цілком подобається. Більшість підтримує пАбЄду. Проте самі живуть в злиднях і не мають нормального життя.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:24

  Бетон написав:Поліцейські в Дніпрі влаштували бунт і відмовляються переходити примусово в штурмовий підрозділ “Лють”

Відео опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук. Як стверджують, воювати готові, але виключно в складі свого підрозділу.


Соседа бабули - мента вернули типа из под Запорожья. Каждый день до часу ночи у них праздник. Водка рекой льётся

Отказываются идти именно в штурмовики.
Согласны выполнять полицейские функции на второй-третьей линии.
Сосед бабули как УБД теперь неприкасаем на уровне административки, может хоть до 5 ночи гулять, типа стресс и все такое прочее. Максимум - коллеги чутка пожурят и быстро уедут, и дальше на подобные вызовы реагировать не будут.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:32

Постріл в коліно

https://tsn.ua/exclusive/mobilizaciya-p ... 04338.html

Чому в банках ще не витребують з жінок з медичною освітою військового квитка або у всіх чоловіків,нащо додатково витрачати на фінмон. Невже немає більше проблем ? Професійних робітників не можуть перекваліфікувати. Треба не в коліна стріляти,а робити один реєстр де будуть усі включено - олігархи,наркомани, виключно всі.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:44

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция).


Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.


цікаво, от trololo зараз і Зеленського звинуватить у поширенні ворожого ІПСО ))

Скоріше сором'язливо помовчить або ж далі гнутиме свою лінію. Визнавати помилки, виправляти їх - це не про прихильників Зе.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:50

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території

для війни однозначно гроші найважливіші, хоча й люди теж важливі (бо їх дуже дорого купувати), а території то таке - ресурс програвшого для переговорів
важные ресурсы не разбазариваются. В норме. Знали же что за взятку можно выехать. Как препятствовали?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:53

  antey1969 написав:
  Бетон написав:Поліцейські в Дніпрі влаштували бунт і відмовляються переходити примусово в штурмовий підрозділ “Лють”

Відео опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук. Як стверджують, воювати готові, але виключно в складі свого підрозділу.


Соседа бабули - мента вернули типа из под Запорожья. Каждый день до часу ночи у них праздник. Водка рекой льётся

Отказываются идти именно в штурмовики.
Согласны выполнять полицейские функции на второй-третьей линии.
Сосед бабули как УБД теперь неприкасаем на уровне административки, может хоть до 5 ночи гулять, типа стресс и все такое прочее. Максимум - коллеги чутка пожурят и быстро уедут, и дальше на подобные вызовы реагировать не будут.
Интересно а что есть типа др. желающие быть мясом?. У раши мясо, т.к нет выбора - 90% населения живёт там за счёт кредитов. А выплачивать им нечем, поэтому ради бабок и бегут воевать. У нас же остались те, кто и на гражданке может заработать больше чем на нулевой точки. А менты и так не плохо получают, плюс власть над работягами и плюс довольствие. Поэтому и бунтуют.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 05 лют, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 13:56

  _hunter написав:Вот именно поэтому и пошли в последние дни "вербальные интервенции" от ВР на тему "а пусть нам МО расскажут -- что за бред они под е-повестками" понимают...
При этом сначала по всем этим лямам судебное решение нужно будет получить -- на которое Закон 15 дней максимум дает...
Т.е. то ли это какое-то ИБД для "фронтовиков" -- типа "вот видите, мы даже Права ради Вас отменить хотим, но злые Законы мешают". То ли наоборот пэрэсичных запугивают с непонятной целью...


Послухайте, "Табакі "(так звали шакала з мультфільма " Мауглі ") , яка вам справа до того що відбувається в Україні ?
Ви так зухвало хизуєтесь тім що знаходитесь десь за кордоном в безпеці , і залюбки обговорюєте те що відбувається в Україні .
Вам це ні до чого . Ви поїхали .... та й годі відчувати себе чи громодянином , чи будь ким .
Жінок і дітей я можу зрозуміти , але не вас .
Так само і іншим "іноземцям" ваша справа в чергах за допомогою стояти .
Неважливо чи ви повернетись чі ні -ви СМІТТЯ .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:03

Игорь Алексеевич ,
менты и так не плохо получают,


Це скільки?
плюс довольствие


Це що таке?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:У нас же остались те, кто и на гражданке может заработать больше чем на нулевой точки.
В нас, зокрема в Закарпатті, дуже багато таких, що раніше їздили на заробітки, а тепер за 2 роки проїли всі свої накопичення. І вони готові піти на заробітки в армію, але їх зупиняють дейякі не вирішені принципові моменти щодо оплати та термінів служби. Були б нормальні контракти (6 місяців, 120 тис гарантованої оплати в місяць, автоматична виплата 15 млн при смерті) - ми б 500 тисяч добровольців набрали
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 05 лют, 2024 14:06, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:05

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,
менты и так не плохо получают,


Це скільки?
плюс довольствие


Це що таке?
Спросите у них. У них з. плата, как у депутатов наших. Типа получают минимум, но живут по максимому.
Игорь Алексеевич
 
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