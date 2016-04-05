Бетон написав:Поліцейські в Дніпрі влаштували бунт і відмовляються переходити примусово в штурмовий підрозділ “Лють”
Відео опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук. Як стверджують, воювати готові, але виключно в складі свого підрозділу. ㅤ
Соседа бабули - мента вернули типа из под Запорожья. Каждый день до часу ночи у них праздник. Водка рекой льётся
Отказываются идти именно в штурмовики. Согласны выполнять полицейские функции на второй-третьей линии. Сосед бабули как УБД теперь неприкасаем на уровне административки, может хоть до 5 ночи гулять, типа стресс и все такое прочее. Максимум - коллеги чутка пожурят и быстро уедут, и дальше на подобные вызовы реагировать не будут.
Чому в банках ще не витребують з жінок з медичною освітою військового квитка або у всіх чоловіків,нащо додатково витрачати на фінмон. Невже немає більше проблем ? Професійних робітників не можуть перекваліфікувати. Треба не в коліна стріляти,а робити один реєстр де будуть усі включено - олігархи,наркомани, виключно всі.
vitaliiangel написав:главком - крупная фигура, далее с должностей придётся снимать его людей (это традиция).
Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - сказал он в интервью итальянскому телеканалу Rai1, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.
цікаво, от trololo зараз і Зеленського звинуватить у поширенні ворожого ІПСО ))
Скоріше сором'язливо помовчить або ж далі гнутиме свою лінію. Визнавати помилки, виправляти їх - це не про прихильників Зе.
sens написав:В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території
для війни однозначно гроші найважливіші, хоча й люди теж важливі (бо їх дуже дорого купувати), а території то таке - ресурс програвшого для переговорів
важные ресурсы не разбазариваются. В норме. Знали же что за взятку можно выехать. Как препятствовали?
Бетон написав:Поліцейські в Дніпрі влаштували бунт і відмовляються переходити примусово в штурмовий підрозділ “Лють”
Відео опублікував екс-нардеп Ігор Мосійчук. Як стверджують, воювати готові, але виключно в складі свого підрозділу. ㅤ
Соседа бабули - мента вернули типа из под Запорожья. Каждый день до часу ночи у них праздник. Водка рекой льётся
Отказываются идти именно в штурмовики. Согласны выполнять полицейские функции на второй-третьей линии. Сосед бабули как УБД теперь неприкасаем на уровне административки, может хоть до 5 ночи гулять, типа стресс и все такое прочее. Максимум - коллеги чутка пожурят и быстро уедут, и дальше на подобные вызовы реагировать не будут.
Интересно а что есть типа др. желающие быть мясом?. У раши мясо, т.к нет выбора - 90% населения живёт там за счёт кредитов. А выплачивать им нечем, поэтому ради бабок и бегут воевать. У нас же остались те, кто и на гражданке может заработать больше чем на нулевой точки. А менты и так не плохо получают, плюс власть над работягами и плюс довольствие. Поэтому и бунтуют.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 05 лют, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Вот именно поэтому и пошли в последние дни "вербальные интервенции" от ВР на тему "а пусть нам МО расскажут -- что за бред они под е-повестками" понимают... При этом сначала по всем этим лямам судебное решение нужно будет получить -- на которое Закон 15 дней максимум дает... Т.е. то ли это какое-то ИБД для "фронтовиков" -- типа "вот видите, мы даже Права ради Вас отменить хотим, но злые Законы мешают". То ли наоборот пэрэсичных запугивают с непонятной целью...
Послухайте, "Табакі "(так звали шакала з мультфільма " Мауглі ") , яка вам справа до того що відбувається в Україні ? Ви так зухвало хизуєтесь тім що знаходитесь десь за кордоном в безпеці , і залюбки обговорюєте те що відбувається в Україні . Вам це ні до чого . Ви поїхали .... та й годі відчувати себе чи громодянином , чи будь ким . Жінок і дітей я можу зрозуміти , але не вас . Так само і іншим "іноземцям" ваша справа в чергах за допомогою стояти . Неважливо чи ви повернетись чі ні -ви СМІТТЯ .
Игорь Алексеевич написав:У нас же остались те, кто и на гражданке может заработать больше чем на нулевой точки.
В нас, зокрема в Закарпатті, дуже багато таких, що раніше їздили на заробітки, а тепер за 2 роки проїли всі свої накопичення. І вони готові піти на заробітки в армію, але їх зупиняють дейякі не вирішені принципові моменти щодо оплати та термінів служби. Були б нормальні контракти (6 місяців, 120 тис гарантованої оплати в місяць, автоматична виплата 15 млн при смерті) - ми б 500 тисяч добровольців набрали
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 05 лют, 2024 14:06, всього редагувалось 2 разів.