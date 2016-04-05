|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:07
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
У нас же остались те, кто и на гражданке может заработать больше чем на нулевой точки.
В нас, зокрема в Закарпатті, дуже багато таких, що раніше їздили на заробітки, а тепер за 2 роки проїли всі свої накопичення. І вони готові піти на заробітки в армію, але їх зупиняють дейякі не вирішені принципові моменти щодо оплати та термінів служби. Були б нормальні контракти (6 місяців, 120 тис гарантованої оплати в місяць, автоматична виплата 15 млн при смерті) - ми б 500 тисяч добровольців набрали
Вот именно у всех есть типа какие то проблемы... Я бы тоже пошёл на ноль, но понимаете у меня сегодня.... проблемы с пяткой...
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7693
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:10
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
менты и так не плохо получают,
Це скільки?
плюс довольствие
Це що таке?
Спросите у них. У них з. плата, как у депутатов наших. Типа получают минимум, но живут по максимому.
Ясно, ви в черговий раз розмовляєте про те, чого не знаєте.
Про придумане вами «довольствіє» я так розумію теж треба у них питати?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10899
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:13
Hotab написав:
Про придумане вами «довольствіє» я так розумію теж треба у них питати?
Вы опять же из совка. Довольствие сегодня - это неучтённый доход. Или у вас ещё в голове - это молоко за вредность.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7693
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:16
Игорь Алексеевич
,
Довольствие сегодня - это неучтённый доход.
Це ваше авторське формулювання, 55-річний , але не з совка?
Так ви спитали скільки «получают»?
Бо на фінансовому форумі «не плохо » не дуже заміняє цифри.
Или у вас ещё в голове - это молоко за вредность.))
Звідки ви берете що саме є в моїй голові?
В моїй такого слова нема взагалі. А от що воно значить у вашій - це дивно. Самі його придумали , самі дали йому наповнення.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 05 лют, 2024 14:26, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10899
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:22
Hotab написав:
ак ви спитали скільки «получают»?
МНОГО)) Можете сделать оф. запрос на имя министра., если вас интересуют точные цифры.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7693
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 802 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:25
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
ак ви спитали скільки «получают»?
МНОГО)) Можете сделать оф. запрос на имя министра., если вас интересуют точные цифры.))
Навіщо ви розмовляєте по те, в чому повний нуль? Ви на лавці пенсіонер? Чи все ж той, хто себе позиціонує бізнесменом на фінансовому форумі?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10899
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2149 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 05 лют, 2024 14:28
Hotab написав:Игорь Алексеевич
,
Довольствие сегодня - это неучтённый доход.
Так ви спитали скільки «получают»
?
Бо на фінансовому форумі «не плохо » не дуже заміняє цифри.
на власні очі бачив декларацію одної поліцейської (знайомої знайомого): почала карєру в поліції після 30, якраз за рік перед вторгненням - середньомісячні суми в неї біля 80тис
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1491
|166295
|
|
|6076
|555320
|
|
|1
|22441
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|