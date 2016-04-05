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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 665366546655665666576658>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:07

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас же остались те, кто и на гражданке может заработать больше чем на нулевой точки.
В нас, зокрема в Закарпатті, дуже багато таких, що раніше їздили на заробітки, а тепер за 2 роки проїли всі свої накопичення. І вони готові піти на заробітки в армію, але їх зупиняють дейякі не вирішені принципові моменти щодо оплати та термінів служби. Були б нормальні контракти (6 місяців, 120 тис гарантованої оплати в місяць, автоматична виплата 15 млн при смерті) - ми б 500 тисяч добровольців набрали
Вот именно у всех есть типа какие то проблемы... Я бы тоже пошёл на ноль, но понимаете у меня сегодня.... проблемы с пяткой...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,
менты и так не плохо получают,


Це скільки?
плюс довольствие


Це що таке?
Спросите у них. У них з. плата, как у депутатов наших. Типа получают минимум, но живут по максимому.

Ясно, ви в черговий раз розмовляєте про те, чого не знаєте.
Про придумане вами «довольствіє» я так розумію теж треба у них питати?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Про придумане вами «довольствіє» я так розумію теж треба у них питати?
Вы опять же из совка. Довольствие сегодня - это неучтённый доход. Или у вас ещё в голове - это молоко за вредность.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:16

Игорь Алексеевич ,
Довольствие сегодня - это неучтённый доход.


Це ваше авторське формулювання, 55-річний , але не з совка?
Так ви спитали скільки «получают»?
Бо на фінансовому форумі «не плохо » не дуже заміняє цифри.

Или у вас ещё в голове - это молоко за вредность.))



Звідки ви берете що саме є в моїй голові?
В моїй такого слова нема взагалі. А от що воно значить у вашій - це дивно. Самі його придумали , самі дали йому наповнення.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 лют, 2024 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ак ви спитали скільки «получают»?
МНОГО)) Можете сделать оф. запрос на имя министра., если вас интересуют точные цифры.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:ак ви спитали скільки «получают»?
МНОГО)) Можете сделать оф. запрос на имя министра., если вас интересуют точные цифры.))

Навіщо ви розмовляєте по те, в чому повний нуль? Ви на лавці пенсіонер? Чи все ж той, хто себе позиціонує бізнесменом на фінансовому форумі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:28

  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,
Довольствие сегодня - это неучтённый доход.


Так ви спитали скільки «получают»?
Бо на фінансовому форумі «не плохо » не дуже заміняє цифри.


на власні очі бачив декларацію одної поліцейської (знайомої знайомого): почала карєру в поліції після 30, якраз за рік перед вторгненням - середньомісячні суми в неї біля 80тис.
P.S. Можливо в око потрапили літні місяці з відпустками, але менше 50 жодного місяця точно не було
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:34

  Schmit написав:Скоріше сором'язливо помовчить або ж далі гнутиме свою лінію. Визнавати помилки, виправляти їх - це не про прихильників Зе.


ржу , вас накормили фуфлом про звільнення, а я маю соромитись? які помилки? залужного звільнили вже ? як обіцяв бутусов з гончаренкой? :mrgreen: от коли звільнять, тоді і будете розказувати, які ви були праві та прозорливі, а я прийду і покланяюсь.

якщо вірити помийкам, зеленський вже більше року "думає" про його звільнення. . надо трохи ще подождать
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:38

  Игорь Алексеевич написав:Спросите у них. У них з. плата, как у депутатов наших. Типа получают минимум, но живут по максимому.

Перший шо зустрівся:
Помічник чергового, чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області
Найменування: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2022 рік
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 604361 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:39

  Letusrock написав:на власні очі бачив декларацію одної поліцейської (знайомої знайомого): почала карєру в поліції після 30, якраз за рік перед вторгненням - середньомісячні суми в неї біля 80тис.
P.S. Можливо в око потрапили літні місяці з відпустками, але менше 50 жодного місяця точно не було

Посилання на декларацію є?
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