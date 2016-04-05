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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66546655665666576658>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:39

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Игорь Алексеевич ,
Довольствие сегодня - это неучтённый доход.


Так ви спитали скільки «получают»?
Бо на фінансовому форумі «не плохо » не дуже заміняє цифри.


на власні очі бачив декларацію одної поліцейської (знайомої знайомого): почала карєру в поліції після 30, якраз за рік перед вторгненням - середньомісячні суми в неї біля 80тис.
P.S. Можливо в око потрапили літні місяці з відпустками, але менше 50 жодного місяця точно не було

это зарплата офицера и на хорошей должности
Выпускнице "полицейской академии" и в звании сержанта даже с постоянными переработками и в ППС столько не начислят
В ДБР младшие офицеры после Харькова в 25 лет получали до войны 30ть примерно
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:41

Фантазії летусроків

Water, в 22-му і долярчику на полігоні під Рівним 100к платили.
А тут середня менше 50к у 22 році.

середньомісячні суми в неї біля 80тис. перед війною


Пілот нацполіціі отримує зараз 70 тис.Перед війною було 50. Командир загону (льотного) 75
Це штатна кваліфікація «підполковник», льотний склад.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:52

Hotab, хай цей закарпатець надасть її декларацію.
Ось дівчина Ужгород:
2022 рік
Начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Ужгородського РУП
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 526168 грн.

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГУНП В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Виплати профспілок своїм членам 500 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:55

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території

для війни однозначно гроші найважливіші, хоча й люди теж важливі (бо їх дуже дорого купувати), а території то таке - ресурс програвшого для переговорів
важные ресурсы не разбазариваются. В норме. Знали же что за взятку можно выехать. Как препятствовали?

А как надо/можно было препятствовать?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 14:55

  trololo написав:
  Schmit написав:Скоріше сором'язливо помовчить або ж далі гнутиме свою лінію. Визнавати помилки, виправляти їх - це не про прихильників Зе.


ржу , вас накормили фуфлом про звільнення, а я маю соромитись? які помилки? залужного звільнили вже ? як обіцяв бутусов з гончаренкой? :mrgreen: от коли звільнять, тоді і будете розказувати, які ви були праві та прозорливі, а я прийду і покланяюсь.

якщо вірити помийкам, зеленський вже більше року "думає" про його звільнення. . надо трохи ще подождать

Зе нарешті підтвердив, що "думає". Міг же заявити - це все іпсо помийок, як ви, але ні, таки "думає".
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:00

  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:по всем этим лямам судебное реш

Перестаньте, там все чітко і законно, рішення під копірку, списком, факт є, рішення швидко. Під це якраз закон і виписано щоб юридично чисто було і швидко, не треба нічого доводити, декілька звітів з бази і формування списків для подачі в суд. Цифровізація.


Что значит судебное решение - а суда не будет чтоли?
А там все люди разные - один проигнорит, другой наймет адвоката, третий придет плакаться "бес попутал". Быстро переварить эти миллионы не получится.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А как надо/можно было препятствовать?
Закон про мобілізацію, який зараз лежить в парламенті, треба було приймати десь в травні 2022,максимум у вересні...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:04

"Ми очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження". Так директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер відповів на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.

У розмові з Голосом Америки представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", – сказав Кеммер в інтерв'ю Голосу Америки.
напомню у нас по разным оценкам 3млн безработных.
https://ibb.co/hmVTmVX в которые не входят выехавшие.
Единственный ресурс роста экономики - трудоустроить безработных и увеличить внутренний спрос. Как вы понимаете этим никто не занимается.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 05 лют, 2024 15:14, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:09

  Water написав:Hotab, хай цей закарпатець надасть її декларацію.
Ось дівчина Ужгород:
2022 рік
Начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Ужгородського РУП
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 526168 грн.

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГУНП В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Виплати профспілок своїм членам 500 грн.

Помічник чергового, чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області
Найменування: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2022 рік
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 604361 грн.

В первом случае зарплата в месяц 43850 грн, во втором - 50360 грн.
Низкие зарплаты?
При средней месячной зарплате по Украине по итогам 2022 года 14857 грн.
Вот не знаю, подоходный с них берут или нет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:10

  Schmit написав:Зе нарешті підтвердив, що "думає". Міг же заявити - це все іпсо помийок, як ви, але ні, таки "думає".


думати і прийняти рішення це трохи різне. помийки стверджували саме про те що рішення фактично прийняте (притому ще півроку тому).

я ось думаю про сурдопереводчицю із евробачення, але рандеву від того ближче не стає
trololo
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  #<1 ... 66546655665666576658>
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