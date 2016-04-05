Так ви спитали скільки «получают»? Бо на фінансовому форумі «не плохо » не дуже заміняє цифри.
на власні очі бачив декларацію одної поліцейської (знайомої знайомого): почала карєру в поліції після 30, якраз за рік перед вторгненням - середньомісячні суми в неї біля 80тис. P.S. Можливо в око потрапили літні місяці з відпустками, але менше 50 жодного місяця точно не було
это зарплата офицера и на хорошей должности Выпускнице "полицейской академии" и в звании сержанта даже с постоянными переработками и в ППС столько не начислят В ДБР младшие офицеры после Харькова в 25 лет получали до войны 30ть примерно
Hotab, хай цей закарпатець надасть її декларацію. Ось дівчина Ужгород: 2022 рік Начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Ужгородського РУП Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 526168 грн.
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГУНП В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Виплати профспілок своїм членам 500 грн.
sens написав:В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни. Є речі з якими треба визначитися - що важливіше, гроші,люди або території
для війни однозначно гроші найважливіші, хоча й люди теж важливі (бо їх дуже дорого купувати), а території то таке - ресурс програвшого для переговорів
важные ресурсы не разбазариваются. В норме. Знали же что за взятку можно выехать. Как препятствовали?
Schmit написав:Скоріше сором'язливо помовчить або ж далі гнутиме свою лінію. Визнавати помилки, виправляти їх - це не про прихильників Зе.
ржу , вас накормили фуфлом про звільнення, а я маю соромитись? які помилки? залужного звільнили вже ? як обіцяв бутусов з гончаренкой? от коли звільнять, тоді і будете розказувати, які ви були праві та прозорливі, а я прийду і покланяюсь.
якщо вірити помийкам, зеленський вже більше року "думає" про його звільнення. . надо трохи ще подождать
Зе нарешті підтвердив, що "думає". Міг же заявити - це все іпсо помийок, як ви, але ні, таки "думає".
Перестаньте, там все чітко і законно, рішення під копірку, списком, факт є, рішення швидко. Під це якраз закон і виписано щоб юридично чисто було і швидко, не треба нічого доводити, декілька звітів з бази і формування списків для подачі в суд. Цифровізація.
Что значит судебное решение - а суда не будет чтоли? А там все люди разные - один проигнорит, другой наймет адвоката, третий придет плакаться "бес попутал". Быстро переварить эти миллионы не получится.
"Ми очікуємо, що Україна генеруватиме внутрішні надходження". Так директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер відповів на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну.
У розмові з Голосом Америки представник МВФ наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.
"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", – сказав Кеммер в інтерв'ю Голосу Америки.
напомню у нас по разным оценкам 3млн безработных. https://ibb.co/hmVTmVX в которые не входят выехавшие. Единственный ресурс роста экономики - трудоустроить безработных и увеличить внутренний спрос. Как вы понимаете этим никто не занимается.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 05 лют, 2024 15:14, всього редагувалось 4 разів.
Water написав:Hotab, хай цей закарпатець надасть її декларацію. Ось дівчина Ужгород: 2022 рік Начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Ужгородського РУП Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 526168 грн.
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГУНП В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Виплати профспілок своїм членам 500 грн.
Помічник чергового, чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області Найменування: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2022 рік Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 604361 грн.
В первом случае зарплата в месяц 43850 грн, во втором - 50360 грн. Низкие зарплаты? При средней месячной зарплате по Украине по итогам 2022 года 14857 грн. Вот не знаю, подоходный с них берут или нет?