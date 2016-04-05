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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:15
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
А как надо/можно было препятствовать?
Закон про мобілізацію, який зараз лежить в парламенті, треба було приймати десь в травні 2022,максимум у вересні...
Возможно.
Но, во-первых, тогда не было необходимости, мобилизация проходила нормально.
Во-вторых, этот закон, насколько понимаю, никак не препятствует выезду за границу за взятку, о чём писал vitaliiangel
и на что я задал вопрос.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:15
ЛАД написав:
В первом случае зарплата в месяц 43850 грн, во втором - 50360 грн.
Низкие зарплаты?
При средней месячной зарплате по Украине по итогам 2022 года 14857 грн.
Ви читали про шо йшла мова та для чого я навів ці дані?
Вот не знаю, подоходный с них берут или нет?
Звісно вам на пенсію також збирають з зарплат поліцейських.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:22
Water написав: ЛАД написав:
В первом случае зарплата в месяц 43850 грн, во втором - 50360 грн.
Низкие зарплаты?
При средней месячной зарплате по Украине по итогам 2022 года 14857 грн.
Ви читали про шо йшла мова та для чого я навів ці дані?
Вот не знаю, подоходный с них берут или нет?
Звісно вам на пенсію також збирають з зарплат поліцейських.
Читал. Вы ответили Игорю Алексеевичу
на
менты и так не плохо получают,
Сколько, он так и не назвал.
А при чём тут моя пенсия? Вы с уплаченных всеми работающими налогов тоже что-то получаете. Я задал конкретный вопрос. Можно на него "чисто конкретно" ответить?
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:23
ЛАД написав: Water написав:Hotab
, хай цей закарпатець надасть її декларацію.
Ось дівчина Ужгород:
2022 рік
Начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Ужгородського РУП
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 526168 грн.
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГУНП В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОФСПІЛКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Виплати профспілок своїм членам 500 грн.
Помічник чергового, чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області
Найменування: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2022 рік
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 604361 грн.
В первом случае зарплата в месяц 43850 грн, во втором - 50360 грн.
Низкие зарплаты?
При средней месячной зарплате по Украине по итогам 2022 года 14857 грн.
Вот не знаю, подоходный с них берут или нет?
Якби «нємало» сказав пенсіонер з пенсією 4 т грн , я б не відреагував. Але це каже той, хто позиціонує себе великим бізнесменом. Це тоді, коли великі карусельщики заявляють що за тиждень каруселили 15 кгрн. То робота копа старшого офіцера з вислугою
за 50 кгрн/міс це шалені гроші у воюючій країні, де зараз у силовиків нема ні графіка, ні норми? У цього бізнесмена «вечірня піца» 1 к грн коштує. По його словам, звичайно.
А загалом питання до нього було конкретне «скільки?»
А він так і не спромігся надати відповідь.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 05 лют, 2024 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:26
Hotab написав:
..........
Якби «нємало» сказав пенсіонер з пенсією 4 т грн , я б не відреагував. Але це каже той, хто позиціонує себе великим бізнесменом. Це тоді, коли великі карусельщики заявляють що за тиждень каруселили 15 кгрн. То робота копа за 50 кгрн/міс це шалені гроші у воюючій країні, де зараз у силовиків нема ні графіка, ні норми? У цього бізнесмена «вечірня піца» 1 к грн коштує. По його словам, звичайно.
Не понял.
Если Вы это обо мне (а отвечаете, вроде, мне?), то где я писал о том, что у меня "«вечірня піца» 1 к грн коштує" или что я "за тиждень накаруселил 15 кгрн"?
P.s. Пока писал ответ, Вы дописали пост. Теперь понятно, что отвечали не мне.
Но независимо от этого, не стоит сравнивать зарплаты с доходами тех, у кого "«вечірня піца» 1 к грн коштує". И "за тиждень 15 кгрн" не так и много по сравнению с приведенными зарплатами в полиции. Это "всего" 60 кгрн в месяц - достаточно близко к названным цифрам.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 05 лют, 2024 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:28
ЛАД , до чого тут ви.
Ви вже бізнесмен і карусельщик в одному флаконі?
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:30
ЛАД написав:
Читал. Вы ответили Игорю Алексеевичу
на
менты и так не плохо получают,
Сколько, он так и не назвал.
Не тільки йому, читайте уважніше.
А при чём тут моя пенсия?
Ви питали за ПДФО? Ось я вам і відповів хто кладе гроші у вашу тумбочку.
Вы с уплаченных всеми работающими налогов тоже что-то получаете.
Наприклад?
Я задал конкретный вопрос. Можно на него "чисто конкретно" ответить?
Чисто конкретно це питання не до мене.
Якщо вас цікавить особисто моя думка, то ні, зарплати маленькі, особлито та, яку ви навели. Але ж ви знаєте чому така низька середня, чи не знаєте і не здогадуєтесь? Це шоб у вашу тумбочку поменше грошей покласти.
PS: І чекаю від вас чисто конкретно відповіді на моє питання стосовно шо я отримую від сплаченого іншими працюючими податку ПДФО.
Востаннє редагувалось Water
в Пон 05 лют, 2024 15:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:32
холява написав:unicdima
Дімич , Доброго дня .
Я ( можно на ти ? )дуже Прошу не ображати і не накидуваться на когось .
Форум це діалог , написав , відповів .
Як ти побачив незрозуміння , то діалог закінчується .
Деякі не взмозі ( У ТОМУ ЧИСЛІ І Я ) витримати деякі повідомлення , і "корректні відповіді " .Але треба дуже обачно відповідати .
Так, Так .............навіть іншим які мають протилежну крапку зору .....
Можно з гумором , можно з езеповою мовою ......
З Повагою Семінаріст холява
холява написав:Послухайте, "Табакі "(так звали шакала з мультфільма " Мауглі ") ,
яка вам справа до того що відбувається в Україні ?
Ви так зухвало хизуєтесь тім що знаходитесь десь за кордоном в безпеці , і залюбки обговорюєте те що відбувається в Україні .
Вам це ні до чого . Ви поїхали .... та й годі відчувати себе чи громодянином , чи будь ким .
Жінок і дітей я можу зрозуміти , але не вас .
Так само і іншим "іноземцям" ваша справа в чергах за допомогою стояти .
Неважливо чи ви повернетись чі ні -ви СМІТТЯ
.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:40
ЛАД написав:
И "за тиждень 15 кгрн" не так и много по сравнению с приведенными зарплатами в полиции. Это "всего" 60 кгрн в месяц - достаточно близко к названным цифрам.
З зарплати 60 штук порахуйте скільки податків, це ніяк не дорівнює каруселям за 15 кгрн на тиждень.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 15:41
Hotab написав:
, коли великі карусельщики заявляють що за тиждень каруселили 15 кгрн.
ты так и не понял разницу когда деньги платят и когда их зарабатывают. Карусельщик поднял 15к за неделю и далее может месяц-два лапу сосать. А кому то каждый месяц из года в год на карту 50к капает. Очень разные вещи, чтобы их как-то сравнивать.
2е. не было бы безработицы, не было бы и карусельщиков, а безработицу наплодило государство, создавая условия при которых мелкому бизнесу проще звакрыться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 05 лют, 2024 15:43, всього редагувалось 2 разів.
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