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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6655665666576658
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:41

  Water написав:...........
Я задал конкретный вопрос. Можно на него "чисто конкретно" ответить?

Чисто конкретно це питання не до мене.
Якщо вас цікавить особисто моя думка, то ні, зарплати маленькі, особлито та, яку ви навели. Але ж ви знаєте чому така низька середня, чи не знаєте і не здогадуєтесь? Це шоб у вашу тумбочку поменше грошей покласти.

1. Я спрашивал только о том, платится ли ПДФО с зарплат полиции.
2. Если Вы серьёзно о причинах низких зарплат, то Вы глубоко ошибаетесь. Если это шутка, то не в тему.

PS: І чекаю від вас чисто конкретно відповіді на моє питання стосовно шо я отримую від сплаченого іншими працюючими податку ПДФО.

"чисто конкретно" ответить не могу. Ничего лично о Вас не знаю. А вообще, например, бесплатное медобслуживание, бесплатное образование, та же охрана правопорядка... Достаточно или надо продолжать перечисление?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:44

  ЛАД написав:"чисто конкретно" ответить не могу. Ничего лично о Вас не знаю.

Тоді якого біса ви пишете за те шо не знаєте?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:47

  Water написав:
  ЛАД написав:"чисто конкретно" ответить не могу. Ничего лично о Вас не знаю.

Тоді якого біса ви пишете за те шо не знаєте?

А "якого біса" Вы написали о моей пенсии? Глаза колет? Успокойтесь, она у меня достаточно невысокая, Вас не сильно обременяет.
И Вы не учились хотя бы в школе, никогда не посещали государственную поликлинику?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 15:52

  vitaliiangel написав:2е. не было бы безработицы, не было бы и карусельщиков, а безработицу наплодило государство, создавая условия при которых мелкому бизнесу проще звакрыться.
А може не треба свої крадіжки -прикривати бездіяльністю Держави?
1 Якщо людина живе - значить вона чимось харчується.
2 Якщо вона чимось харчується - значить вона заробляє...
Не можна роками не маючи заробітків - жити
3 Якщо вона заробляє - значить зобовязана платити податки.
4 Якщо вона заробляє і не платить - вона злодій...і не важливо який, злодій/карусельщик, чи злодій на ринку.. - вона КРАДЕ.

Це хоч зрозуміло?
При чому
Цей злодій КРАДЕ не в ДЕРЖАВИ..
Цей злодій - краде в тих хто платить податки.

Тому може не треба те що ви злодій прикривати Державою?
budivelnik
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