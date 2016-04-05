Water написав:...........Я задал конкретный вопрос. Можно на него "чисто конкретно" ответить?
Чисто конкретно це питання не до мене.
Якщо вас цікавить особисто моя думка, то ні, зарплати маленькі, особлито та, яку ви навели. Але ж ви знаєте чому така низька середня, чи не знаєте і не здогадуєтесь? Це шоб у вашу тумбочку поменше грошей покласти.
1. Я спрашивал только о том, платится ли ПДФО с зарплат полиции.
2. Если Вы серьёзно о причинах низких зарплат, то Вы глубоко ошибаетесь. Если это шутка, то не в тему.
PS: І чекаю від вас чисто конкретно відповіді на моє питання стосовно шо я отримую від сплаченого іншими працюючими податку ПДФО.
"чисто конкретно" ответить не могу. Ничего лично о Вас не знаю. А вообще, например, бесплатное медобслуживание, бесплатное образование, та же охрана правопорядка... Достаточно или надо продолжать перечисление?