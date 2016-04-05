В конце 1996 года сложилось впечатление, что каким-то и где-то было решено расширить НАТО до границ России. И это несмотря на то, что никакое официальное решение не может быть принято до следующего саммита альянса в июне.



Время, когда это разоблачение совпало с президентскими выборами и последовавшими за ними сменами ответственных лиц в Вашингтоне, не позволило постороннему человеку понять, как и где вставить скромный комментарий. Данные общественности заверения в том, что решение, каким бы предварительным оно ни было, не способствовало формированию внешнего мнения.



Но здесь на карту поставлено нечто чрезвычайно важное. И, возможно, еще не поздно выдвинуть точку зрения, которая, как я полагаю, принадлежит не только мне одному, но и разделяется рядом других людей, обладающих обширным и в большинстве случаев более недавним опытом в российских вопросах. Если говорить прямо, то мнение заключается в том, что расширение НАТО было бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после «холодной войны».



Можно ожидать, что такое решение разожжет националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском мнении; оказать негативное влияние на развитие российской демократии; восстановить атмосферу «холодной войны» в отношениях между Востоком и Западом и направить российскую внешнюю политику в направлении, которое нам явно не нравится. И, наконец, что не менее важно, это может значительно затруднить, если не сделать невозможным, ратификацию российской Думой соглашения СНВ-2 и добиться дальнейших сокращений ядерного оружия.



Конечно, прискорбно, что Россия сталкивается с такой проблемой в то время, когда ее исполнительная власть находится в состоянии высокой неопределенности и почти паралича. И это вдвойне печально, учитывая полное отсутствие всякой необходимости в этом шаге. Почему, при всех обнадеживающих возможностях, порожденных окончанием «холодной войны», отношения между Востоком и Западом должны быть сосредоточены на вопросе о том, кто с кем будет в союзе и, как следствие, против кого в каком-то фантастическом, совершенно непредсказуемом и самом невероятном будущем? военный конфликт?



Я, конечно, знаю, что НАТО ведет переговоры с российскими властями в надежде сделать идею расширения терпимой и приемлемой для России. В существующих обстоятельствах можно только пожелать этим усилиям успеха. Но любой, кто уделяет серьезное внимание российской прессе, не может не отметить, что ни общественность, ни правительство не ждут, пока произойдет предлагаемое расширение, прежде чем отреагировать на него.



Русских мало впечатляют заверения Америки в том, что они не отражают враждебных намерений. Они увидят, что их престиж (всегда занимающий первое место в сознании россиян) и интересы безопасности пострадают. У них, конечно, не будет другого выбора, кроме как принять расширение как военный свершившийся факт. Но они будут продолжать рассматривать это как отпор со стороны Запада и, вероятно, будут искать в другом месте гарантии безопасного и обнадеживающего будущего для себя.



Очевидно, будет нелегко изменить решение, уже принятое или молчаливо принятое 16 странами-членами альянса. Но до того, как решение будет принято окончательно, осталось еще несколько месяцев; возможно, этот период можно использовать для изменения предлагаемого расширения таким образом, чтобы смягчить неприятные последствия, которые оно уже оказывает на российское мнение и политику.