Я задал конкретный вопрос. Можно на него "чисто конкретно" ответить?
Чисто конкретно це питання не до мене. Якщо вас цікавить особисто моя думка, то ні, зарплати маленькі, особлито та, яку ви навели. Але ж ви знаєте чому така низька середня, чи не знаєте і не здогадуєтесь? Це шоб у вашу тумбочку поменше грошей покласти.
1. Я спрашивал только о том, платится ли ПДФО с зарплат полиции. 2. Если Вы серьёзно о причинах низких зарплат, то Вы глубоко ошибаетесь. Если это шутка, то не в тему.
PS: І чекаю від вас чисто конкретно відповіді на моє питання стосовно шо я отримую від сплаченого іншими працюючими податку ПДФО.
"чисто конкретно" ответить не могу. Ничего лично о Вас не знаю. А вообще, например, бесплатное медобслуживание, бесплатное образование, та же охрана правопорядка... Достаточно или надо продолжать перечисление?
ЛАД написав:"чисто конкретно" ответить не могу. Ничего лично о Вас не знаю.
Тоді якого біса ви пишете за те шо не знаєте?
А "якого біса" Вы написали о моей пенсии? Глаза колет? Успокойтесь, она у меня достаточно невысокая, Вас не сильно обременяет. И Вы не учились хотя бы в школе, никогда не посещали государственную поликлинику?
vitaliiangel написав:2е. не было бы безработицы, не было бы и карусельщиков, а безработицу наплодило государство, создавая условия при которых мелкому бизнесу проще звакрыться.
А може не треба свої крадіжки -прикривати бездіяльністю Держави? 1 Якщо людина живе - значить вона чимось харчується. 2 Якщо вона чимось харчується - значить вона заробляє... Не можна роками не маючи заробітків - жити 3 Якщо вона заробляє - значить зобовязана платити податки. 4 Якщо вона заробляє і не платить - вона злодій...і не важливо який, злодій/карусельщик, чи злодій на ринку.. - вона КРАДЕ.
Це хоч зрозуміло? При чому Цей злодій КРАДЕ не в ДЕРЖАВИ.. Цей злодій - краде в тих хто платить податки.
Тому може не треба те що ви злодій прикривати Державою?
Тут как-то обсуждали вопрос о "вине" Байдена в блокировании закона о помощи Украине в связи с его "неуступчивостью" по поводу южной границе. И говорили о том, что помощь Украине не может быть рассмотрена отдельно от бюджета.
Если Конгресс не сможет принять пакет законов, сенаторам придется решить, стоит ли пытаться передать помощь Украине, Израилю и Тайваню отдельно от пограничных и иммиграционных мер.
Джонсон объявил в субботу , что Палата представителей проголосует на этой неделе по отдельному законопроекту о помощи Израилю. Республиканец из Луизианы призвал Сенат как можно скорее принять этот законопроект, усилив давление на сенаторов, чтобы те отказались от попыток увязать помощь Израилю с другими вопросами.
Неясно, сможет ли пакет иностранной помощи пройти сам по себе, поскольку многие республиканцы в Сенате требуют ужесточения безопасности границ в обмен на помощь этим союзникам.
"Джордж Фрост Кеннан (англ. George F. Kennan, 16 лютого 1904, Мілвокі, Вісконсин, США – 17 березня 2005, Принстон Нью-Джерсі, США) — американський дипломат, політолог та історик. Відомий як автор політики стримування радянської експансії впродовж Холодної війни" - их укр. Вики.
Заметка Джордж Ф. Кеннана от 5 февраля 1997 г. в New York Times:
В конце 1996 года сложилось впечатление, что каким-то и где-то было решено расширить НАТО до границ России. И это несмотря на то, что никакое официальное решение не может быть принято до следующего саммита альянса в июне.
Время, когда это разоблачение совпало с президентскими выборами и последовавшими за ними сменами ответственных лиц в Вашингтоне, не позволило постороннему человеку понять, как и где вставить скромный комментарий. Данные общественности заверения в том, что решение, каким бы предварительным оно ни было, не способствовало формированию внешнего мнения.
Но здесь на карту поставлено нечто чрезвычайно важное. И, возможно, еще не поздно выдвинуть точку зрения, которая, как я полагаю, принадлежит не только мне одному, но и разделяется рядом других людей, обладающих обширным и в большинстве случаев более недавним опытом в российских вопросах. Если говорить прямо, то мнение заключается в том, что расширение НАТО было бы самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после «холодной войны».
Можно ожидать, что такое решение разожжет националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском мнении; оказать негативное влияние на развитие российской демократии; восстановить атмосферу «холодной войны» в отношениях между Востоком и Западом и направить российскую внешнюю политику в направлении, которое нам явно не нравится. И, наконец, что не менее важно, это может значительно затруднить, если не сделать невозможным, ратификацию российской Думой соглашения СНВ-2 и добиться дальнейших сокращений ядерного оружия.
Конечно, прискорбно, что Россия сталкивается с такой проблемой в то время, когда ее исполнительная власть находится в состоянии высокой неопределенности и почти паралича. И это вдвойне печально, учитывая полное отсутствие всякой необходимости в этом шаге. Почему, при всех обнадеживающих возможностях, порожденных окончанием «холодной войны», отношения между Востоком и Западом должны быть сосредоточены на вопросе о том, кто с кем будет в союзе и, как следствие, против кого в каком-то фантастическом, совершенно непредсказуемом и самом невероятном будущем? военный конфликт?
Я, конечно, знаю, что НАТО ведет переговоры с российскими властями в надежде сделать идею расширения терпимой и приемлемой для России. В существующих обстоятельствах можно только пожелать этим усилиям успеха. Но любой, кто уделяет серьезное внимание российской прессе, не может не отметить, что ни общественность, ни правительство не ждут, пока произойдет предлагаемое расширение, прежде чем отреагировать на него.
Русских мало впечатляют заверения Америки в том, что они не отражают враждебных намерений. Они увидят, что их престиж (всегда занимающий первое место в сознании россиян) и интересы безопасности пострадают. У них, конечно, не будет другого выбора, кроме как принять расширение как военный свершившийся факт. Но они будут продолжать рассматривать это как отпор со стороны Запада и, вероятно, будут искать в другом месте гарантии безопасного и обнадеживающего будущего для себя.
Очевидно, будет нелегко изменить решение, уже принятое или молчаливо принятое 16 странами-членами альянса. Но до того, как решение будет принято окончательно, осталось еще несколько месяцев; возможно, этот период можно использовать для изменения предлагаемого расширения таким образом, чтобы смягчить неприятные последствия, которые оно уже оказывает на российское мнение и политику.