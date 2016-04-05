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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 лют, 2024 16:28
Карпатська мольфарка Марія Цвилінів передбачила закінчення повномасштабної війни в Україні вже цього року.
У коментарі кореспондентці ТСН вона сказала, що все закінчиться наприкінці весни - на початку літа.
Мольфарка впевнена, що війна в Україні закінчиться перемогою України, а Росія зазнає поразки.
"Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре", - сказала Цвилінів.
Вона додала, що інші держави допоможуть Україні в боротьбі з російською агресією. Незабаром наша країна почне розквітати.
Крім того, Марія заговорила і про повернення Криму, який був незаконно анексований Росією.
"Так мені здається, що Крим мав би повернутися... Повернеться все в Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.
Хороший прогноз.
Єдине питання -- коли демобілізують?
Одразу? У “травні-червні”?
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Bobua
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Додано: Пон 05 лют, 2024 16:40
Bobua написав:
Хороший прогноз.
Досить нам Арестовичів слухати. Війна нашою перемогою не може закінчитись раніше 2026 року ніяк.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 16:41
Виділення американської допомоги Україні цього року «стає все менш ймовірним» через Трампа, – Financial Times
Європейці заповнити дефіцит американської зброї не зможуть щонайменше до 2025 року, що «робить другу половину цього року потенційно дуже небезпечною для України».
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Додано: Пон 05 лют, 2024 16:52
ЛАД
,
И "за тиждень 15 кгрн" не так и много по сравнению с приведенными зарплатами в полиции. Это "всего" 60 кгрн в месяц - достаточно близко к названным цифрам.
Ви забули порівняти соціальну користь від поліцейського і карусельщика. Де останній отримує більше копа, не платить податок, і розказує «поліцейскій получаєт нємало».
Чи ви теж в таборі тих, які заявляють, що копи непотрібні?
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Hotab
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:05
Hotab написав:ЛАД
,
И "за тиждень 15 кгрн" не так и много по сравнению с приведенными зарплатами в полиции. Это "всего" 60 кгрн в месяц - достаточно близко к названным цифрам.
Ви забули порівняти соціальну користь від поліцейського і карусельщика. Де останній отримує більше копа, не платить податок, і розказує «поліцейскій получаєт нємало».
Чи ви теж в таборі тих, які заявляють, що копи непотрібні?
Давайте подивимося з іншого боку.
На одну посаду поліцейського держава має витратися: перевірки перед оформленням на службу, навчання, спецодяг, зарплатня, поліклініка УМВС, службовий транспорт (+ заправити, + ремонт/обслуговування), зброя, спецзасоби, соцпакет, бухгалтерія, що нараховує зарплатню, зав.автогосподарством, що готує службове авто, будівля відділку поліції, в якій зранку поліцай отримує завдання-орієнтування, та служби, що обслуговують цю будівлю, пенсія.
І порівняйте з цим карусельщика, який сам створює своє робоче місце, сам собі соцпакет, страхування та виплати робить.
Вважайте це повідомлення жартом, бо зараз збудяться декотрі
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:07
Water написав:
Hotab, хай цей закарпатець надасть її декларацію.
Ось дівчина Ужгород:
ну як може бути менше 50тис якщо платиться доплата 30тис/місяць на період військового стану?
декларації немаю, не прийшло в голову робити фото - але зараз пошукаю
Hotab написав:
Пілот нацполіціі отримує зараз 70 тис.Перед війною було 50. Командир загону (льотного) 75
ви дуже не уважний - я писав що влаштувалась ПЕРЕД війною а не те що декларація ДОВОЄННА.
ви хлопці зараз сильно обламаєтеся всі - у неї річний дохід по зарплаті 1033232 грн, посада - це командир взводу у нац.поліції
P.S. Відправлю приватно посилання на декларацію людині якій ви довіряєте, щоб не світити її дані на весь форум. Щоб він підтвердив
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Letusrock
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:13
trololo написав: Schmit написав:
Зе нарешті підтвердив, що "думає". Міг же заявити - це все іпсо помийок, як ви, але ні, таки "думає".
думати і прийняти рішення це трохи різне. помийки стверджували саме про те що рішення фактично прийняте (притому ще півроку тому).
Не фантазуйте. Ніякі нормальні ЗМІ пів року тому не стверджували про "рішення фактично прийняте" лише про існуючий конфлікт. На жаль все підтверджується.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:19
Letusrock
,
ви дуже не уважний - я писав що влаштувалась ПЕРЕД війною а не те що декларація ДОВОЄННА.
В чому моя «дуже неуважність». Ви написали «за рік до вторгнення» і згадали декларацію. Період декларації не вказали. Вона могла бути і до, і після вторгнення.
Несіть сюди без прізвища , адреса там і так наче прихована. Яка проблема,
Будемо обламуватись. . Відрахуємо 19.5% податків, віднімемо 13-ту і допомогу на оздоровлення, вирахуємо щомісячну.
На фронті чи поблизу була/ні? Ви ж я так розумію все про неї знаєте.
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Hotab
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:25
flysoulfly написав: prodigy написав:
Міністр НС "ЛНР" Олексій Потелещенко був знищений внаслідок удару по ресторану у донецькому Лисичанську 3 лютого. Про це заявив представник невизнаної Респу
донецькому?
область Луганська
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:27
Успіх написав:
Ні, ну як ви всі рахуєте))
Якщо демобілізувалось 50К/міс Успіхів з фронту, яких змамінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
А ці ліси поповили 50к/міс свіжо-мобілізованими!
Де тут шалені витрати?
Взагалі нема витрат.
Хіба що трошки на форму (костюм, черевики, термобілизни дві, буштат, спальник, килимок -- то хоч тис.10 на гуртових цінах буде?)
Й перевезення. Тисяча?
Але тсссссс... Не кажіть це отим всім скаженим калькуляторам.
Це їхня остання надія, що буцімто “дорого”. Що от по них не прийдуть саме з цієї “причини”
Хай буде їм сюрпризом...
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Bobua
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