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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:07
Water написав:
Hotab, хай цей закарпатець надасть її декларацію.
Ось дівчина Ужгород:
ну як може бути менше 50тис якщо платиться доплата 30тис/місяць на період військового стану?
декларації немаю, не прийшло в голову робити фото - але зараз пошукаю
Hotab написав:
Пілот нацполіціі отримує зараз 70 тис.Перед війною було 50. Командир загону (льотного) 75
ви дуже не уважний - я писав що влаштувалась ПЕРЕД війною а не те що декларація ДОВОЄННА.
ви хлопці зараз сильно обламаєтеся всі - у неї річний дохід по зарплаті 1033232 грн, посада - це командир взводу у нац.поліції
P.S. Відправлю приватно посилання на декларацію людині якій ви довіряєте, щоб не світити її дані на весь форум. Щоб він підтвердив
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:13
trololo написав: Schmit написав:
Зе нарешті підтвердив, що "думає". Міг же заявити - це все іпсо помийок, як ви, але ні, таки "думає".
думати і прийняти рішення це трохи різне. помийки стверджували саме про те що рішення фактично прийняте (притому ще півроку тому).
Не фантазуйте. Ніякі нормальні ЗМІ пів року тому не стверджували про "рішення фактично прийняте" лише про існуючий конфлікт. На жаль все підтверджується.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:19
Letusrock
,
ви дуже не уважний - я писав що влаштувалась ПЕРЕД війною а не те що декларація ДОВОЄННА.
В чому моя «дуже неуважність». Ви написали «за рік до вторгнення» і згадали декларацію. Період декларації не вказали. Вона могла бути і до, і після вторгнення.
Несіть сюди без прізвища , адреса там і так наче прихована. Яка проблема,
Будемо обламуватись. . Відрахуємо 19.5% податків, віднімемо 13-ту і допомогу на оздоровлення, вирахуємо щомісячну.
На фронті чи поблизу була/ні? Ви ж я так розумію все про неї знаєте.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:25
flysoulfly написав: prodigy написав:
Міністр НС "ЛНР" Олексій Потелещенко був знищений внаслідок удару по ресторану у донецькому Лисичанську 3 лютого. Про це заявив представник невизнаної Респу
донецькому?
область Луганська
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:27
Успіх написав:
Ні, ну як ви всі рахуєте))
Якщо демобілізувалось 50К/міс Успіхів з фронту, яких змамінили 50К/міс "тренованих" з Шацьких лісів.
А ці ліси поповили 50к/міс свіжо-мобілізованими!
Де тут шалені витрати?
Взагалі нема витрат.
Хіба що трошки на форму (костюм, черевики, термобілизни дві, буштат, спальник, килимок -- то хоч тис.10 на гуртових цінах буде?)
Й перевезення. Тисяча?
Але тсссссс... Не кажіть це отим всім скаженим калькуляторам.
Це їхня остання надія, що буцімто “дорого”. Що от по них не прийдуть саме з цієї “причини”
Хай буде їм сюрпризом...
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:35
Schmit написав: trololo написав: Schmit написав:
Зе нарешті підтвердив, що "думає". Міг же заявити - це все іпсо помийок, як ви, але ні, таки "думає".
думати і прийняти рішення це трохи різне. помийки стверджували саме про те що рішення фактично прийняте (притому ще півроку тому).
Не фантазуйте. Ніякі нормальні ЗМІ пів року тому не стверджували про "рішення фактично прийняте" лише про існуючий конфлікт. На жаль все підтверджується.
Зеленський хоче звільнити Залужного?
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— Американський журнал Newsweek із посиланням на джерела, близькі до українського уряду, написав про нібито можливість «заміни військового керівництва» ...
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trololo
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:37
trololo написав: Schmit написав:
Зе нарешті підтвердив, що "думає". Міг же заявити - це все іпсо помийок, як ви, але ні, таки "думає".
думати і прийняти рішення це трохи різне. помийки стверджували саме про те що рішення фактично прийняте (притому ще півроку тому).
Я не фанат Залужного, і ніколи ним не був. Більше того, чим більше бачу армію з середини, тим більше розумію, що міняти треба дуже багато.
Але судячи з того, як розганяють ботоферми новини в соцмережах та ТГ канали(втому числі й провладні) - то виглядає все так:
- Зеленський хоче звільнити Залужного
- Зеленський не хоче нести за це рішення відповідальності.
І другий пункт мене лякає куди більше. Влада не готова робити те, що треба для виживання країни і живе тільки власними рейтингами.
На цьому фоні також лякає момент, що після зміни командування Авдіївку триматимуть до останнього, не рахуючись ж жодними втратами - це буде теж рішення з політичної а не військової доцільності.
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в Пон 05 лют, 2024 17:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:39
Ще цікаве спостереження - якщо підвезли БК, і арта активно відпрацьовує по всім відміченим раніше цілям, те скоро приїде високе начальство(це я не про Зеленського, якщо що).
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в Пон 05 лют, 2024 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:42
trololo написав: Schmit написав: trololo написав:
думати і прийняти рішення це трохи різне. помийки стверджували саме про те що рішення фактично прийняте (притому ще півроку тому).
Не фантазуйте. Ніякі нормальні ЗМІ пів року тому не стверджували про "рішення фактично прийняте" лише про існуючий конфлікт. На жаль все підтверджується.
Зеленський хоче звільнити Залужного?
Translate this pageAug 16, 2023
— Американський журнал Newsweek із посиланням на джерела, близькі до українського уряду, написав про нібито можливість «заміни військового керівництва» ...
Видання із посиланням на аноніма заявило про "розбіжності в українському керівництві щодо стратегії наступу".
І де тут про "рішення фактично прийняте"?
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Schmit
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Додано: Пон 05 лют, 2024 17:49
Water написав: ЛАД написав:
И "за тиждень 15 кгрн" не так и много по сравнению с приведенными зарплатами в полиции. Это "всего" 60 кгрн в месяц - достаточно близко к названным цифрам.
З зарплати 60 штук порахуйте скільки податків, це ніяк не дорівнює каруселям за 15 кгрн на тиждень.
треба трошки скорегувати по каруселям:
1. по перше ці шалені прибутки були не восени 2023, а влітку/восени 2022
2. з вересня НБУ дозволив купівлю он-лайн 50к, важко уявити щоб стільки банків було в місті (за межами столиці, або обласного центру), але припустимо ІА має карусель у 20 банках.
3. в жовтні середній профіт був на рівні 900грн, по 20 банках -це 18кгрн на місяць
4. якщо вважати 200к конверт теж як карусель(але профіт треба рахувати за 3 місяці)
тобто 20к на тиждень можливо, а потім чекати нового місяця, бо щоб мати 60к на місяць -це по моїм розрахункам треба каруселити сумою 200к доларів
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