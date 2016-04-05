Карпатська мольфарка Марія Цвилінів передбачила закінчення повномасштабної війни в Україні вже цього року. У коментарі кореспондентці ТСН вона сказала, що все закінчиться наприкінці весни - на початку літа. Мольфарка впевнена, що війна в Україні закінчиться перемогою України, а Росія зазнає поразки. "Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре", - сказала Цвилінів. Вона додала, що інші держави допоможуть Україні в боротьбі з російською агресією. Незабаром наша країна почне розквітати. Крім того, Марія заговорила і про повернення Криму, який був незаконно анексований Росією. "Так мені здається, що Крим мав би повернутися... Повернеться все в Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.
Хороший прогноз.
Єдине питання -- коли демобілізують? Одразу? У “травні-червні”?
И "за тиждень 15 кгрн" не так и много по сравнению с приведенными зарплатами в полиции. Это "всего" 60 кгрн в месяц - достаточно близко к названным цифрам.
Ви забули порівняти соціальну користь від поліцейського і карусельщика. Де останній отримує більше копа, не платить податок, і розказує «поліцейскій получаєт нємало». Чи ви теж в таборі тих, які заявляють, що копи непотрібні?
Давайте подивимося з іншого боку. На одну посаду поліцейського держава має витратися: перевірки перед оформленням на службу, навчання, спецодяг, зарплатня, поліклініка УМВС, службовий транспорт (+ заправити, + ремонт/обслуговування), зброя, спецзасоби, соцпакет, бухгалтерія, що нараховує зарплатню, зав.автогосподарством, що готує службове авто, будівля відділку поліції, в якій зранку поліцай отримує завдання-орієнтування, та служби, що обслуговують цю будівлю, пенсія. І порівняйте з цим карусельщика, який сам створює своє робоче місце, сам собі соцпакет, страхування та виплати робить. Вважайте це повідомлення жартом, бо зараз збудяться декотрі
а якщо порахувати витрати на армію (до 2014 70%+?? вважали, що вона тільки для парадів, або для міссій під егідою ООН)
Міноборони Нідерландів підготує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16.
Як повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен, таким чином, загальна кількість літаків F-16 досягла 24 одиниць. "Перевага в повітрі Україні необхідна для протидії російській агресії", - прокоментувала міністр.
Як зазначило видання Defensie, ці шість винищувачів додадуться до 18 F-16, які готуються до постачання Україні. 18 літаків призначено для навчального центру F-16 у Румунії.
Генерал Залужний керує ЗСУ. Багато говорять про те, що його може бути звільнено, що ви його може звільнити. Можете звільнити, це правда? Чи ні?
Слухайте, це кадрове питання, це внутрішнє питання нашої держави. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про перезавантаження, я в цьому процесі. Тому що не можна сказати: ось одна людина, ви її замінили і все, поїхали. Ні, ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти – ми всі повинні бути лідерами перемоги. Нне втрачати надії, не опускати руки, брати енергію, звідки хочете. І незалежності, які у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, у вас є така можливість забути. Згадайте тих, хто виїхав за кордон з дітьми. Згадайте тих, хто знаходиться в окопі. Згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24/7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Задайте їх і зрозумійте: ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження – це серйозний підхід. І тільки глобально я до нього можу ставитись з відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини – це кадрові внутрішні питання.