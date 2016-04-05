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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6658665966606661>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:52

  Bobua написав:

Карпатська мольфарка Марія Цвилінів передбачила закінчення повномасштабної війни в Україні вже цього року.
У коментарі кореспондентці ТСН вона сказала, що все закінчиться наприкінці весни - на початку літа.
Мольфарка впевнена, що війна в Україні закінчиться перемогою України, а Росія зазнає поразки.
"Війна мала б десь у травні-червні закінчитися. Буде послаблення, Путін не виграє, Україна виграє... Все буде добре", - сказала Цвилінів.
Вона додала, що інші держави допоможуть Україні в боротьбі з російською агресією. Незабаром наша країна почне розквітати.
Крім того, Марія заговорила і про повернення Криму, який був незаконно анексований Росією.
"Так мені здається, що Крим мав би повернутися... Повернеться все в Україну, як війна ця закінчиться. Росія не забере", - зазначила вона.


Хороший прогноз.

Єдине питання -- коли демобілізують?
Одразу? У “травні-червні”?


попізже, треба буде зробити уточнення
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:55

  whois2010 написав:
  Hotab написав:ЛАД ,

И "за тиждень 15 кгрн" не так и много по сравнению с приведенными зарплатами в полиции. Это "всего" 60 кгрн в месяц - достаточно близко к названным цифрам.

Ви забули порівняти соціальну користь від поліцейського і карусельщика. Де останній отримує більше копа, не платить податок, і розказує «поліцейскій получаєт нємало».
Чи ви теж в таборі тих, які заявляють, що копи непотрібні?

Давайте подивимося з іншого боку.
На одну посаду поліцейського держава має витратися: перевірки перед оформленням на службу, навчання, спецодяг, зарплатня, поліклініка УМВС, службовий транспорт (+ заправити, + ремонт/обслуговування), зброя, спецзасоби, соцпакет, бухгалтерія, що нараховує зарплатню, зав.автогосподарством, що готує службове авто, будівля відділку поліції, в якій зранку поліцай отримує завдання-орієнтування, та служби, що обслуговують цю будівлю, пенсія.
І порівняйте з цим карусельщика, який сам створює своє робоче місце, сам собі соцпакет, страхування та виплати робить.
Вважайте це повідомлення жартом, бо зараз збудяться декотрі


а якщо порахувати витрати на армію (до 2014 70%+?? вважали, що вона тільки для парадів, або для міссій під егідою ООН)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:06

https://t.me/yatuta_infohrafika/174
бюджет 2024
витрати на Армію-1164 млрд

стосовно допомоги, Німеччина лідирує -17,1 млдр.евро
Британія -6,6млрд
Франція 0,5 млрд
Італія 0,7 млрд
https://t.me/yatuta_infohrafika/175

здавалось, що Франція дала більше (чи це було в 2022?)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:08

Міноборони Нідерландів підготує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16.

Як повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен, таким чином, загальна кількість літаків F-16 досягла 24 одиниць. "Перевага в повітрі Україні необхідна для протидії російській агресії", - прокоментувала міністр.

Як зазначило видання Defensie, ці шість винищувачів додадуться до 18 F-16, які готуються до постачання Україні. 18 літаків призначено для навчального центру F-16 у Румунії.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новини все гірше і гірше кожного дня. Цікаво б послухати апологетів про наші перспективи. Лише пророцтво мольфарки вселяє надію
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Несіть сюди без прізвища , адреса там і так наче прихована. Яка проблема,


неможу відправити без прізвища, а як img не хоче додати.
відправлю prodigy посилання - він підтвердить суму та посаду
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:19

  ihorsic написав:Новини все гірше і гірше кожного дня. Цікаво б послухати апологетів про наші перспективи. Лише пророцтво мольфарки вселяє надію


ситуація вкрай важка, але не критична (тобто наші тітани тримають фронт), якщо бажає
допомогти, кидайте 20грн на теплі дрони



перших 3 хв.- стислий аналіз стану на фронті (загально відповідь -майже всюди на 60%(70?) лінії ворог має ініціативу (атакує)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:31

  Hotab написав:Будемо обламуватись. . Відрахуємо 19.5% податків, віднімемо 13-ту і допомогу на оздоровлення, вирахуємо щомісячну.

ПДФО - ст. 168.5 ПК.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:37

  ihorsic написав:Новини все гірше і гірше кожного дня. Цікаво б послухати апологетів про наші перспективи. Лише пророцтво мольфарки вселяє надію

Командувач ВМС України (не мольфарка, але :wink: ) вважає, що до кінця цього року Кримський міст не встоїть.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 18:40

Дословно из интервью:

Генерал Залужний керує ЗСУ. Багато говорять про те, що його може бути звільнено, що ви його може звільнити. Можете звільнити, це правда? Чи ні?

Слухайте, це кадрове питання, це внутрішнє питання нашої держави. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про перезавантаження, я в цьому процесі. Тому що не можна сказати: ось одна людина, ви її замінили і все, поїхали. Ні, ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти – ми всі повинні бути лідерами перемоги. Нне втрачати надії, не опускати руки, брати енергію, звідки хочете. І незалежності, які у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, у вас є така можливість забути. Згадайте тих, хто виїхав за кордон з дітьми. Згадайте тих, хто знаходиться в окопі. Згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24/7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Задайте їх і зрозумійте: ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження – це серйозний підхід. І тільки глобально я до нього можу ставитись з відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини – це кадрові внутрішні питання.

https://glavcom.ua/country/politics/vel ... 84309.html

Вопрос знатокам:
- кто относится к "керівникам держави" ?
Гугл скромно отмолчался на прямой вопрос.

Главнокомандующий ЗСУ точно не относится к "керівникам держави", в отличие от Верховного Главнокомандующего.

имхо - к "керівникам держави" относятся:

Президент
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.


глава Кабмина
Конституція України - Розділ VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.


ВР Украины
Конституція України - Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.


Так какой из них хочет "перезавантажити" Зеленский?
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