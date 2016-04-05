Генерал Залужний керує ЗСУ. Багато говорять про те, що його може бути звільнено, що ви його може звільнити. Можете звільнити, це правда? Чи ні?
Слухайте, це кадрове питання, це внутрішнє питання нашої держави. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про перезавантаження, я в цьому процесі. Тому що не можна сказати: ось одна людина, ви її замінили і все, поїхали. Ні, ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти – ми всі повинні бути лідерами перемоги. Нне втрачати надії, не опускати руки, брати енергію, звідки хочете. І незалежності, які у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, у вас є така можливість забути. Згадайте тих, хто виїхав за кордон з дітьми. Згадайте тих, хто знаходиться в окопі. Згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24/7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Задайте їх і зрозумійте: ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження – це серйозний підхід. І тільки глобально я до нього можу ставитись з відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини – це кадрові внутрішні питання.
Комітет Ради знову знайшов корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію
Рішення було ухвалено, зокрема, через суперечливість низки норм, що стосуються питань демобілізації та відстрочки від служби. «Фактично і МО і ГШ визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною. Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення кого і коли демобілізовувати буде вирішувати Ставка Верховного головнокомандувача», – наголосила Сюмар. Крім того, суперечки викликали пункти про нові повноваження Кабміну у сфері мобілізації. «Зрештою комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність які документи треба надати для доглядаючих за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики при накладанні стягнення за не відкриття електронного кабінету призовника», – написала нардепка. Вона додала, що норми законопроєкту «виписані знову не чітко та сумнівні щодо відповідності Конституції». З цієї причини Комітет запропонував Кабміну доопрацювати його. https://www.slovoidilo.ua/2024/02/05/no ... ilizacziyu
Кого призвали будут до окончания войны служить. А то думали, что новых наберут старых отпустят... Могут только в отпуск отпустить и ещё урежут з.плату, т.к. денег нет.((
Трамп допустил начало третьей мировой до выборов в США из-за Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News в очередной раз раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена, заявив, что в стране «беспорядок», а внешняя политика американских властей может привести к третьей мировой войне в ближайшее время. По его мнению, в мире «смеются» над Байденом. «Девять месяцев (до старта президентских выборов в США. — РБК) — это долгий срок. — сказал Трамп. — Велики шансы в этот период времени развязать третью мировую войну, потому что у нас есть кто-то, кто не выполняет свою работу должным образом». По мнению экс-президента, Байдена в мире не уважают, «над ним смеются». Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. И Трамп, и Байден поборются в президентской гонке. Оба кандидата уже победили в своих первых праймериз. Трамп неоднократно говорил, что политика Байдена ведет к третьей мировой войне, в том числе из-за поддержки Украины. Он называл нынешнего президента США «некомпетентным» и заявлял, что в случае избрания на пост главы государства сможет «вернуть мирное время силой». В середине января Трамп сказал, что угроза начала третьей мировой войны никогда не была так близко, как сейчас, пообещав предотвратить ее. При этом он подчеркивал, что администрация Байдена может уничтожить США еще до выборов. В свою очередь, на Западе растут опасения по поводу избрания Трампа на пост президента США из-за возможной приостановки помощи Украине и выхода из НАТО.
Осенью будет жарко во всём мире с выборами в США. А у нас вообще будет очень печально, если победит Трамп.