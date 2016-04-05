Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 лют, 2024 20:43
Banderlog написав:
Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
Саме так, тільки це робити почали ще раніше ...
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Додано: Пон 05 лют, 2024 20:48
Banderlog написав:
Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
- тим, які зривають...☝️
- тим, які пропонують 36-48міс, замість 18-24!☝️
- тим, які пропонують врізати зарплатню☝️
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Додано: Пон 05 лют, 2024 20:54
yanyura написав:
Дословно из интервью:
Генерал Залужний керує ЗСУ. Багато говорять про те, що його може бути звільнено, що ви його може звільнити. Можете звільнити, це правда? Чи ні? Слухайте, це кадрове питання, це внутрішнє питання нашої держави. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших , а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про перезавантаження, я в цьому процесі. Тому що не можна сказати: ось одна людина, ви її замінили і все, поїхали. Ні, ні, це серйозна машина, і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти – ми всі повинні бути лідерами перемоги. Нне втрачати надії, не опускати руки, брати енергію, звідки хочете. І незалежності, які у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, у вас є така можливість забути. Згадайте тих, хто виїхав за кордон з дітьми. Згадайте тих, хто знаходиться в окопі. Згадайте тих, хто на оборонно промисловому комплексі 24/7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Задайте їх і зрозумійте: ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження – це серйозний підхід. І тільки глобально я до нього можу ставитись з відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини – це кадрові внутрішні питання. керівників держави https://glavcom.ua/country/politics/vel ... 84309.html
Вопрос знатокам:
- кто относится к
"керівникам держави"
?
Гугл скромно отмолчался на прямой вопрос.
Главнокомандующий ЗСУ точно не относится к "керівникам держави", в отличие от Верховного Главнокомандующего.
имхо - к "керівникам держави" относятся:
Президент
Конституція України - Розділ V
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
глава Кабмина
Конституція України - Розділ VI
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
ВР Украины
Конституція України - Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Так какой из них хочет "перезавантажити" Зеленский?
З цього списку найбільше факапів саме на ньому, то ж хай себе в першу чергу і перезавантажує. Тим більше термін його повноважень добігає кінця.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 20:56
pesikot написав: Banderlog написав:
Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
Саме так, тільки це робити почали ще раніше ...
тільки коли звучали перші голоси про неправильну стратегію до питань "мобілізації" та "перемоги" (з літа 2022 до весни 2023) то у відповідь більшість матюкались "наративи, вороже іпсо, зрадофіли"
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Додано: Пон 05 лют, 2024 21:09
Letusrock написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
Саме так, тільки це робити почали ще раніше ...
тільки коли звучали перші голоси про неправильну стратегію до питань "мобілізації" та "перемоги" (з літа 2022 до весни 2023) то у відповідь більшість матюкались "наративи, вороже іпсо, зрадофіли"
Та ти шо ... давно такой умный стал ?
Или ты тогда продвигал эти самые нарративы, когда на любой чих - у тебя были тонны зрады и тонны страхов
Не примазывайся к моему сообщению
У нас с тобой есть одна большая разница - ты против мобилизации, тебе бы за хребтом отсидется и чтобы Закарпатье не воевало за Украину
А я за мобилизацию
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Додано: Пон 05 лют, 2024 21:24
Schmit написав:
Тим більше термін його повноважень добігає кінця.
Он только рад будет. Денег нет, в США приближ. полит. кризис. Моя хата с краю - ничего не знаю. Как раз потом будет винить всех, что его не избрали, поэтому и все хреново в стране стало.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 21:55
Banderlog написав:
Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 21:57
Прохожий написав: prodigy написав:
Президент України Володимир Зеленський побував в розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади у районі села Роботине Запорізької області.
и верная "жена" всегда рядом, никуда не отпускает)
якщо ти у когось жена то думаєш так у всіх? Спалився ти .
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