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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6656665766586659>
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 22:29

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.

Та хрєнь то було за леопарди й абрамси.) Основна, подавляюща маса це техніка варшавського договору. Ми зробили нішу під нові закази.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 22:32

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:З'явилося відео, як українські спецпризначенці полюють на вагнерівців у Судані

https://ua.news/ua/world/z-yavylosya-vi ... v-u-sudani

а какого хера мы там делаем?. У нас что хватает людей, а тем более хорошо обученных?

То есть когда вне Украины расстреливают убийцу- командира стратегического бомбардировщика, вам все зашло, вы удовлетворено с дивана одобрили действия ГУР, а когда таких же убийц в Судане - то «а какого мы там делаем»
Л.Логика.

Есть разница.
Командир стратегического бомбардировщика в результате завтра уже не полетит бомбить Украину.
Убийцы в Судане ни завтра, ни послезавтра в Украину не попадут. А тут есть кого уничтожать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 22:38

ЛАД ,

Убийцы в Судане ни завтра, ни послезавтра в Украину не попадут.

1. Откуда вывод куда они завтра попадут?
2. А что вы знаете о том, что они сделали УЖЕ? Или за это уже не надо казнить , если завтра не попадут в Украину?
3. А что если «завтрашнего» убийцу украинцев проще убить сегодня в Судане, где он этого не ждет, чем завтра под Авдеевкой?

Откуда на форуме столько взялось экспертов, которые лучше знают где должны работать сегодня спецы ГУР?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 22:43

  Hotab написав:ЛАД ,

Убийцы в Судане ни завтра, ни послезавтра в Украину не попадут.

1. Откуда вывод куда они завтра попадут?
2. А что вы знаете о том, что они сделали УЖЕ? Или за это уже не надо казнить , если завтра не попадут в Украину?
3. А что если «завтрашнего» убийцу украинцев проще убить сегодня в Судане, где он этого не ждет, чем завтра под Авдеевкой?

Откуда на форуме столько взялось экспертов, которые лучше знают где должны работать сегодня спецы ГУР?

пенсы знают все как нужно делать
отрыжка совка
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 22:43

  ЛАД написав:Есть разница.
Командир стратегического бомбардировщика в результате завтра уже не полетит бомбить Украину.
Убийцы в Судане ни завтра, ни послезавтра в Украину не попадут. А тут есть кого уничтожать.

А если это вербовщики? Непалец и сирииец не сами ж придумывают в Украину переться для убийства Вас. Должен быть кто-то кто предложит столь офигенный план действий.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 22:48

  Banderlog написав:
  Schmit написав:

З цього списку найбільше факапів саме на ньому, то ж хай себе в першу чергу і перезавантажує. Тим більше термін його повноважень добігає кінця.

Це хіба верховна рада не продовжить військовий стан. :roll:

То ж не стан війни.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 22:50

  sens написав:В 2022 мали все щоб Київ був схож на Бахмут,..

Соромлюсь запитати - і що їм завадило? Невже розум? :mrgreen: (Риторичне)
  sens написав:..проте з того боку не такі довбні що пропонують ресурсу стріляти коліна і обдирати свій народ заради війни.

Можна уточнити про довбнів з того боку? 1) про "стріляти ресурсу коліна" - заградотряди, добивати/не забирати поранених з поля бою та м'ясні штурми - єто другоє? 2) Вони точно не обдирають свій народ заради війни? Гроші на війну ніяк не зачіпають бюджет на розвиток економіки? Чому тоді більшість народу не можуть гасити кредити? Чому 30% сіл не мають досі газу, не вистачає лікарень, не фінансується розвиток регіонів? Ціни на вітчизняні авто як вам? Про забезпеченість унітазами мовчу.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:06

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:11

  Hotab написав:ЛАД ,

Убийцы в Судане ни завтра, ни послезавтра в Украину не попадут.

1. Откуда вывод куда они завтра попадут?
2. А что вы знаете о том, что они сделали УЖЕ? Или за это уже не надо казнить , если завтра не попадут в Украину?
3. А что если «завтрашнего» убийцу украинцев проще убить сегодня в Судане, где он этого не ждет, чем завтра под Авдеевкой?

Откуда на форуме столько взялось экспертов, которые лучше знают где должны работать сегодня спецы ГУР?

1. Куда они попадут завтра, я не знаю. Но знаю, что сегодня и здесь достаточно врагов, которых нужно уничтожать, чтобы они не убивали украинцев.
2. Что "они сделали УЖЕ", тоже не знаю. Но местью можно заняться и позже. А сегодня - см. п.1.
3. А это уже Ваши домыслы. По такой логике много кого можно/нужно убивать, никакого спецназа не хватит. Сколько там в РФ мужчин призывного возраста 19-60 - миллионов 30-40? Завтра они могут оказаться "под Авдеевкой".

Вот просто интересно. Ваше пребывание в Африке я понимаю. А вот почему Вы так горячо вступились за "спецов ГУР" не понятно. Только потому, что им там легче работать, чем под Авдеевкой?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:15

  Прохожий написав:..........
пенсы знают все как нужно делать
отрыжка совка

Чьей "отрыжкой" являетесь Вы?
Просто интересно увидеть хоть один Ваш пост по теме, а не с оскорблениями в адрес форумчан.
ЛАД
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