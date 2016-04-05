Додано: Пон 05 лют, 2024 23:43

vitaliiangel написав: Banderlog написав: Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають... Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають... как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут. как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.

кремль реализует сейчас проект по срыву мобилизации в Украине, поэтому из каждого мусорного бочка сегодня можем наблюдать подозрительное единомыслие в вопросе дискредитации ТЦК, его отдельных сотрудников с попыткой распространить лживые поклепы на всех. кремль использует для достижения цели выйти из войны с минимальными имиджевыми потерями все средства и все каналы для ипсо, которыми он владеет в совершенстве.Что касается контрнаступления, которое провалено по мнению читающих кремлевские телеграмм каналы, то у меня есть скромное мнение по этому поводу. Возможно оно кого-то шокирует, так как отличается от озвученных в сми версиях. Контрнаступление заранее не объявляют по причине естественного желания не получить упреждающий артобстрел. Контрнаступление не осуществляют при условии наличия преимущества в войсках и техники менее, чем в три раза перед обороняющимися. Контрнаступление без устойчивого господства в воздухе не начинают по причине высокого риска получения неоправданных потерь среди техники и военнослужащих. Исходя из этого получаем логичный вывод:. А для имитации как раз и нужно, чтобы почти каждый пьяница обсуждал его и хвастался полученным впечатлением от увиденной им незнакомой военной техники, которая конечно же очень страшна в бою. Значительная часть такой болтовни попадет в разведданные, получаемые кремлем регулярно, заставляя его приостанавливать наступление, тратить силы на строительство оборонительных рубежей, тратить больше финансов на рекрутинг очередных военных наемников. Ведь риск попасть под Абрамс, F-22 или рой дронов-камикадзе резко снижает число желающих воевать за вову путина или его ленинградсую группировку. На сегодня мне нравится качество вбросов украинской разведки. Ведь их с удовольствием цитируют самые известные российские пропагандистские сми, помогая ВСУ собрать и сжать кулак в стальной перчатке.