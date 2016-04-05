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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6656665766586659
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:18

  stm написав:
  ЛАД написав:Есть разница.
Командир стратегического бомбардировщика в результате завтра уже не полетит бомбить Украину.
Убийцы в Судане ни завтра, ни послезавтра в Украину не попадут. А тут есть кого уничтожать.

А если это вербовщики? Непалец и сирииец не сами ж придумывают в Украину переться для убийства Вас. Должен быть кто-то кто предложит столь офигенный план действий.

И сколько непальцев и сирийцев воюют против нас?
И в Судане, вроде, нет ни тех, ни других.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:39

  Schmit написав:

подобається читати коменти на цих гівноресурсах :mrgreen:
в тебе хист знаходити самі кончено ублюдочні свинячі висери.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:43

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.


кремль реализует сейчас проект по срыву мобилизации в Украине, поэтому из каждого мусорного бочка сегодня можем наблюдать подозрительное единомыслие в вопросе дискредитации ТЦК, его отдельных сотрудников с попыткой распространить лживые поклепы на всех. кремль использует для достижения цели выйти из войны с минимальными имиджевыми потерями все средства и все каналы для ипсо, которыми он владеет в совершенстве.

Что касается контрнаступления, которое провалено по мнению читающих кремлевские телеграмм каналы, то у меня есть скромное мнение по этому поводу. Возможно оно кого-то шокирует, так как отличается от озвученных в сми версиях. Контрнаступление заранее не объявляют по причине естественного желания не получить упреждающий артобстрел. Контрнаступление не осуществляют при условии наличия преимущества в войсках и техники менее, чем в три раза перед обороняющимися. Контрнаступление без устойчивого господства в воздухе не начинают по причине высокого риска получения неоправданных потерь среди техники и военнослужащих. Исходя из этого получаем логичный вывод: настоящего контрнаступления еще не было, а была лишь его имитация или подготовка и предварительная разведка. А для имитации как раз и нужно, чтобы почти каждый пьяница обсуждал его и хвастался полученным впечатлением от увиденной им незнакомой военной техники, которая конечно же очень страшна в бою :!: . Значительная часть такой болтовни попадет в разведданные, получаемые кремлем регулярно, заставляя его приостанавливать наступление, тратить силы на строительство оборонительных рубежей, тратить больше финансов на рекрутинг очередных военных наемников. Ведь риск попасть под Абрамс, F-22 или рой дронов-камикадзе резко снижает число желающих воевать за вову путина или его ленинградсую группировку. На сегодня мне нравится качество вбросов украинской разведки. Ведь их с удовольствием цитируют самые известные российские пропагандистские сми, помогая ВСУ собрать и сжать кулак в стальной перчатке.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:47

  Игорь Алексеевич написав:З'явилося відео, як українські спецпризначенці полюють на вагнерівців у Судані

https://ua.news/ua/world/z-yavylosya-vi ... v-u-sudani

а какого хера мы там делаем?. У нас что хватает людей, а тем более хорошо обученных?


Хороший вопрос. Обычно ДРГ работает в связке с остальными родами войск - ну там подрывает пути сообщения с целью нарушить логистику боеприпасов перед настпулением или разведка или что-то в этом роде. Может оттуда боеприпасы в РФ идут? Так вроде нет - пишут что с С.Кореи.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 23:53

Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ?
По состоянию на 1 октября 2023 г.
"КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ НОВЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (БЕЗ УЧЕТА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ), ТЫС. ШТ. - 288,4";
"КОЛИЧЕСТВО РЕФИНАНСИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ), ТЫС. ШТ. - 11,5".
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/govsupport/semya/statistika/

Потребкредитования, конечно, больше.
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.

http://surl.li/qfbdo.
Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 00:05

  unicdima написав:
  Schmit написав:

подобається читати коменти на цих гівноресурсах :mrgreen:
в тебе хист знаходити самі кончено ублюдочні свинячі висери.

Не можна так про преЗедента.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 00:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
А що там має ВПЕЧЕТЛЯТЬ.... ?
Те що 11% населення педерації платить 2% в день від свого доходу тільки відсотків по кредиту?
Це ж мікрокредити ...
За 50 днів кредиту- треба віддати стільки ж скільки взяв і при цьому залишитись рівно стільки скільки взяв - винним.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 00:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ?

там идет разговор о большом числе
"швидких грошей" кредитов до 30 дней.
зажиточность русиян рушится, уже не могут без кредитного плеча жить от зп до зп.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 00:32

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
А що там має ВПЕЧЕТЛЯТЬ.... ?
Те що 11% населення педерації платить 2% в день від свого доходу тільки відсотків по кредиту?
Це ж мікрокредити ...
За 50 днів кредиту- треба віддати стільки ж скільки взяв і при цьому залишитись рівно стільки скільки взяв - винним.

Хотелось бы на эту тему(по количеству и качеству кредитов на каждое пропитое рыло) какую то официальную информацию с сайтов ...СРУ. Желательно с причитаниями "ой, что ж народ то наш богоносный так то вляпалсИ..."
Ну и понятно что в миллионниках ситуация с доходами получше(возможно)
Но мы ждём бунтов и начинать погромы надо со складов ликёроводочных комбинатов "Заря расеи"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 00:44

  барабашов написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
А що там має ВПЕЧЕТЛЯТЬ.... ?
Те що 11% населення педерації платить 2% в день від свого доходу тільки відсотків по кредиту?
Це ж мікрокредити ...
За 50 днів кредиту- треба віддати стільки ж скільки взяв і при цьому залишитись рівно стільки скільки взяв - винним.
Хотелось бы на эту тему(по количеству и качеству кредитов на каждое пропитое рыло) какую то официальную информацию с сайтов ...СРУ. Желательно с причитаниями "ой, что ж народ то наш богоносный так то вляпалсИ..."
Ну и понятно что в миллионниках ситуация с доходами получше(возможно)
Но мы ждём бунтов и начинать погромы надо со складов ликёроводочных комбинатов "Заря расеи"
Це в педерації так боротьба за повальну тверезість ведеться..
15 млн осіб , кожного дня по вартості 1 пляшки горілки (33133*1%=331 фубль в день)- відсотки віддають...
Согласно приказу Минфина, размещенному на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра

Ясно що після такого.. на пляшку не вистарчає :D
budivelnik
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