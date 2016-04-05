Додано: Вів 06 лют, 2024 01:48

budivelnik написав: Ну-ну

Навіть в віршику-цитаті видно що БУДУТЬ ПИТАТИ навіть з тих хто ПОВЕРНУВСЯ з ФРОНТУ....

Тому уявіть як БУДУТЬ ПИТАТИ в тих хто ПРОПЕТЛЯВ.... Ну-нуНавіть в віршику-цитаті видно що БУДУТЬ ПИТАТИ навіть з тих хто ПОВЕРНУВСЯ з ФРОНТУ....Тому уявіть як БУДУТЬ ПИТАТИ в тих хто ПРОПЕТЛЯВ....

Я писал не то что не будет вопросов в разговоре - а то что не будет разговоров по дущам "с соседями". Их и сейчас не сильно есть (или у Вас есть?). А если разговоров не будет - кто вопрос задаст? И кстати тут ведь еще один момент о котором забывают. Жена товарища, коллеги Хотаба, в 90х было гордилась мужем и постоянно упоминала его в разговоре с соседями. До того момента когда однажды он по возврату с командировки перед подъездом увидел двух молодых людей выскочивших из машины и это последнее что он помнил. Но четко говорит ощущение что ждали меня. Остался жив хоть и без заработанного в прериях - ну а жена теперь с соседями не сильно разговаривает.