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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6657665866596660
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 01:48

  budivelnik написав:Ну-ну
Навіть в віршику-цитаті видно що БУДУТЬ ПИТАТИ навіть з тих хто ПОВЕРНУВСЯ з ФРОНТУ....
Тому уявіть як БУДУТЬ ПИТАТИ в тих хто ПРОПЕТЛЯВ....


Я писал не то что не будет вопросов в разговоре - а то что не будет разговоров по дущам "с соседями". Их и сейчас не сильно есть (или у Вас есть?). А если разговоров не будет - кто вопрос задаст? И кстати тут ведь еще один момент о котором забывают. Жена товарища, коллеги Хотаба, в 90х было гордилась мужем и постоянно упоминала его в разговоре с соседями. До того момента когда однажды он по возврату с командировки перед подъездом увидел двух молодых людей выскочивших из машины и это последнее что он помнил. Но четко говорит ощущение что ждали меня. Остался жив хоть и без заработанного в прериях - ну а жена теперь с соседями не сильно разговаривает.
katso
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 06:15

ЛАД ,

А вот почему Вы так горячо вступились за "спецов ГУР" не понятно.



Потому что критикой операций ГУР занимаются те, кто:
ни дня не был в спецподразделениях, ни в их руководстве, не имеет ни малейшего понятия в этом
не имеет ни байта информации , которая есть у ГУР.


Для меня достаточно того, что военнослужащих ЗСУ нет на континенте на постоянной основе с 22 года . Все выведены. Если там сейчас работает ГУР, значит это разовые задачи какие-то . И необходимость их выполнения лучше видит руководство ГУР, а не пенсионер их Харькова.
Hotab
 
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  #<1 ... 6657665866596660
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