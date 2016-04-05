і мовчіть.
забезпеченість унітазами і звичка до біде для мобілізованого не плюс
Даж привичка до уєдєнєнія при справлянні потреб доставляє деякий дискомфорт
Низькі доходи в тилу теж плюс в мотивації мобілізуватись. Читав допити полонених з нашого напрямку, кредітчиків повно.
Допит одного везунчика з шторму z запомнився. Пацан після технікуму, далі строчка,вернувся катав дівчину пяний на кредитній ладі, попав в аварію. розбив авто, купив дівчині дорогий смартфон в кредит, пішов з друзями пиляти цвєтмєд на одключеній підстанції. Тюрма.
Перший набір в шторм z був добровольним ,не пішов .на інший заставили. 2,5 натаскували на полігоні, тільки повзати копати і стріляти. Заскочили в 10х в ночі на нашу позицію з 4ма дідами з батальйону мат забезпечення , вбили всіх, потом ми їх накрили мінометами , вони розбіглись по розтрощєній посадці і заривались де не попадя , під кінець дня він ще з 3 ма сховались в підбитій бмп . При мінус 17 висиділи цілу ніч в розкоряченому залізі. На ранок пішла наша штурмова група. Закидали через одкриті люки гранатами,
цей вискочив з дверей і зумів здатись. Легкий 300 . Живучість як в щура.