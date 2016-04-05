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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6657665866596660
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 08:03

  fler написав: Про забезпеченість унітазами мовчу.
і мовчіть.
забезпеченість унітазами і звичка до біде для мобілізованого не плюс
Даж привичка до уєдєнєнія при справлянні потреб доставляє деякий дискомфорт :oops: :lol:
Низькі доходи в тилу теж плюс в мотивації мобілізуватись. Читав допити полонених з нашого напрямку, кредітчиків повно.
Допит одного везунчика з шторму z запомнився. Пацан після технікуму, далі строчка,вернувся катав дівчину пяний на кредитній ладі, попав в аварію. розбив авто, купив дівчині дорогий смартфон в кредит, пішов з друзями пиляти цвєтмєд на одключеній підстанції. Тюрма.
Перший набір в шторм z був добровольним ,не пішов .на інший заставили. 2,5 натаскували на полігоні, тільки повзати копати і стріляти. Заскочили в 10х в ночі на нашу позицію з 4ма дідами з батальйону мат забезпечення , вбили всіх, потом ми їх накрили мінометами , вони розбіглись по розтрощєній посадці і заривались де не попадя , під кінець дня він ще з 3 ма сховались в підбитій бмп . При мінус 17 висиділи цілу ніч в розкоряченому залізі. На ранок пішла наша штурмова група. Закидали через одкриті люки гранатами,
цей вискочив з дверей :shock: і зумів здатись. Легкий 300 . Живучість як в щура.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 08:16

  ihorsic написав:Новини все гірше і гірше кожного дня. Цікаво б послухати апологетів про наші перспективи. Лише пророцтво мольфарки вселяє надію

Авдеевка всё.
На Купянск готовятся.
Бонапарт будет править ещё лет 10
Менты отказались призываться, бо ,"порушуються їх конституційні права"😂😂😂. Вспомнили про конституцию.
На болотах всё стабильно
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Hotab

підтверджую надані дані в е-декларації

посада: Командир взводу ппс

заробітна плата (за рік ) 1033232грн
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  #<1 ... 6657665866596660
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