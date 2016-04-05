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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 лют, 2024 08:03
fler написав:
Про забезпеченість унітазами мовчу.
і мовчіть.
забезпеченість унітазами і звичка до біде для мобілізованого не плюс
Даж привичка до уєдєнєнія при справлянні потреб доставляє деякий дискомфорт
Низькі доходи в тилу теж плюс в мотивації мобілізуватись. Читав допити полонених з нашого напрямку, кредітчиків повно.
Допит одного везунчика з шторму z запомнився. Пацан після технікуму, далі строчка,вернувся катав дівчину пяний на кредитній ладі, попав в аварію. розбив авто, купив дівчині дорогий смартфон в кредит, пішов з друзями пиляти цвєтмєд на одключеній підстанції. Тюрма.
Перший набір в шторм z був добровольним ,не пішов .на інший заставили. 2,5 натаскували на полігоні, тільки повзати копати і стріляти. Заскочили в 10х в ночі на нашу позицію з 4ма дідами з батальйону мат забезпечення , вбили всіх, потом ми їх накрили мінометами , вони розбіглись по розтрощєній посадці і заривались де не попадя , під кінець дня він ще з 3 ма сховались в підбитій бмп . При мінус 17 висиділи цілу ніч в розкоряченому залізі. На ранок пішла наша штурмова група. Закидали через одкриті люки гранатами,
цей вискочив з дверей
і зумів здатись. Легкий 300 . Живучість як в щура.
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Banderlog
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Додано: Вів 06 лют, 2024 08:16
ihorsic написав:
Новини все гірше і гірше кожного дня. Цікаво б послухати апологетів про наші перспективи. Лише пророцтво мольфарки вселяє надію
Авдеевка всё.
На Купянск готовятся.
Бонапарт будет править ещё лет 10
Менты отказались призываться, бо ,"порушуються їх конституційні права"😂😂😂. Вспомнили про конституцию.
На болотах всё стабильно
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Додано: Вів 06 лют, 2024 08:25
Hotab
підтверджую надані дані в е-декларації
посада: Командир взводу ппс
заробітна плата (за рік ) 1033232грн
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Додано: Вів 06 лют, 2024 08:47
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.
писали для підняття мотивації (це гарна і корисна річ), але навіть мотивовані нові бригади не силі були подолати ешелоновані мінні поля без достатньої техніки і тактики
в цьому плані
Якби політики тримали тишу, кількість бетонованих укріплень ворога була б не значно іншою?
політика полягала в тому: що країни які мають певні види зброї -мають допомагати Україні (і прикладом для цих рухів були США, Британія, Польща) і це працювало (частково), навіть нейтральна Швейцарія погодилась передати свої Леопарди Німеччині, щоб німці не відчули зниження потенціалу оборони (коли вони передають свої Леопарди 1 )
Як повідомляв Укрінформ, 22 листопада Федеральна рада Швейцарії схвалила заявку на передачу 25 основних бойових танків Leopard 2A4 німецькій компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH.
пс Німеччина тепер навіть має кращі танки))
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Додано: Вів 06 лют, 2024 09:09
prodigy написав:Hotab
підтверджую надані дані в е-декларації
посада: Командир взводу ппс
заробітна плата (за рік ) 1033232грн
що було про що поговорити - знайдіть ПІБ будь-якого політика , діючого нардепа , або наприклад зайдіть на сайт суду і також можете отримати ПІБ . Далі в гугл пошук - НАЗК декларації . Вбиваєте в пошук ПІБ і дивитися ,як хтось заробляє на дії військового стану більше вашого .
Вбачаю що військовий стан як і комендантська година повинна бути , як і надбавки за військовий стан лише в зоні та областях де проводяться активні бойові дії - Донецька,Луганська,Запорізька,Херсонська,Харківська . Всім іншим оклад . ВСЕ . Буде одразу ярд на мобілізацію .
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Додано: Вів 06 лют, 2024 09:47
Дуже сильна композиція!
Низький уклін всім Людям-Титанам!!!
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Додано: Вів 06 лют, 2024 10:09
Bobua написав:
Карпатська мольфарка Марія Цвилінів передбачила закінчення повномасштабної війни в Україні вже цього року.
У коментарі кореспондентці ТСН вона сказала,
Мольфарка чи тсн, кому тут можна вірити?
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Додано: Вів 06 лют, 2024 10:17
Нарешті плюси побачили історичні паралелі - до чого все йде. Шкода, у 2019 вони, як і більшість українців повторення історії не побачили.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 06 лют, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 10:26
Вчора в Авдіївці я побачив та почув кілька шокуючих та незабутніх подій
В Авдіївці два оператори дронів 110-і механізованої бригади після того, як їх будівля була знищена прямим влучанням авіабомби, дивом вижили, розкопали себе самі з під уламків, повернулись на базу, і відмовились від госпіталізації, "тому що не можна залишити наших".
Бачив з дрона, як штурмова група росіян сьогодні атакувала будинок, де двоє наших бійців відстрілювались до останнього, будинок згорів, у полон ніхто не здався. "Їх всього два там залишилось, бо людей не вистачає". Росіяни туди зайти не змогли, бо оператори, які місяцями сплять не більше чотирьох годин на добу, розбомбили волонтерськими дронами штурмову групу.
Потім бачив як з іншої позиції, яку ворог захопив вчора, вели нашого пораненого бійця у полон.
"Мабуть, ще хтось з ремонтників". Вчора ворог виклав допит нашого полоненого бійця з ремонтної роти, товариші коментують: "їм сказали, що для захисту Авдіївки зараз потрібен кожен, хто може тримати автомат, і вони пішли, бо треба втримати ці вулиці до дороги, і ці діди пішли, більшість загинули у бою".
Весь день я бачив як відчайдушно бʼються за Авдіївку наші люди, в яких умовах, як їм буквально усього не вистачає, і вони просять у волонтерів, щоб їм купили зброю та забезпечення, яке не дає держава, бо у держави не вистачає грошей та підготовлених поповнень для захисту Авдіївки, і тому герої платять за цю нестачу своєю кровʼю.
А увечері я побачив розслідування Бігус.інфо, як інші військовослужбовці, 30 кадрових офіцерів ДЗНД СБУ, здорові, ситі, вгодовані, на хороших машинах, які їм дає держава, на гроші, які їм дає держава, під час війни проводять три дні у київському готелі, незаконно встановлюючи відеокамери у спальнях дівчат-журналісток.
І я подумав, що ті, хто це зробив, і ті, хто відправив цих підготовлених військовослужбовців СБУ у готель, коли у окопах Авдіївки змушені битись насмерть літні ремонтники, і ті, хто знаходить гроші на незаконне стеження, на зняття номерів, обідів, машини прикриття, камери, а не знаходить на машини, дрони, антени, камери, РЕБ для Авдіївки - справжні безсоромні покидьки та зрадники України.
Юрій Бутусов
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