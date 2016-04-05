Додано: Вів 06 лют, 2024 10:26

Вчора в Авдіївці я побачив та почув кілька шокуючих та незабутніх подій



В Авдіївці два оператори дронів 110-і механізованої бригади після того, як їх будівля була знищена прямим влучанням авіабомби, дивом вижили, розкопали себе самі з під уламків, повернулись на базу, і відмовились від госпіталізації, "тому що не можна залишити наших".



Бачив з дрона, як штурмова група росіян сьогодні атакувала будинок, де двоє наших бійців відстрілювались до останнього, будинок згорів, у полон ніхто не здався. "Їх всього два там залишилось, бо людей не вистачає". Росіяни туди зайти не змогли, бо оператори, які місяцями сплять не більше чотирьох годин на добу, розбомбили волонтерськими дронами штурмову групу.



Потім бачив як з іншої позиції, яку ворог захопив вчора, вели нашого пораненого бійця у полон.

"Мабуть, ще хтось з ремонтників". Вчора ворог виклав допит нашого полоненого бійця з ремонтної роти, товариші коментують: "їм сказали, що для захисту Авдіївки зараз потрібен кожен, хто може тримати автомат, і вони пішли, бо треба втримати ці вулиці до дороги, і ці діди пішли, більшість загинули у бою".



Весь день я бачив як відчайдушно бʼються за Авдіївку наші люди, в яких умовах, як їм буквально усього не вистачає, і вони просять у волонтерів, щоб їм купили зброю та забезпечення, яке не дає держава, бо у держави не вистачає грошей та підготовлених поповнень для захисту Авдіївки, і тому герої платять за цю нестачу своєю кровʼю.



А увечері я побачив розслідування Бігус.інфо, як інші військовослужбовці, 30 кадрових офіцерів ДЗНД СБУ, здорові, ситі, вгодовані, на хороших машинах, які їм дає держава, на гроші, які їм дає держава, під час війни проводять три дні у київському готелі, незаконно встановлюючи відеокамери у спальнях дівчат-журналісток.



І я подумав, що ті, хто це зробив, і ті, хто відправив цих підготовлених військовослужбовців СБУ у готель, коли у окопах Авдіївки змушені битись насмерть літні ремонтники, і ті, хто знаходить гроші на незаконне стеження, на зняття номерів, обідів, машини прикриття, камери, а не знаходить на машини, дрони, антени, камери, РЕБ для Авдіївки - справжні безсоромні покидьки та зрадники України.



Юрій Бутусов