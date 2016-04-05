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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6658665966606661
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ?
По состоянию на 1 октября 2023 г.
"КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ НОВЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (БЕЗ УЧЕТА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ), ТЫС. ШТ. - 288,4";
"КОЛИЧЕСТВО РЕФИНАНСИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ), ТЫС. ШТ. - 11,5".
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/govsupport/semya/statistika/

Потребкредитования, конечно, больше.
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.

http://surl.li/qfbdo.
Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
Істрєбін регулярно цікавиться питанням:

https://t.me/istrebin/5522
https://t.me/istrebin/5523

https://t.me/istrebin/6032

https://t.me/istrebin/6745

https://t.me/istrebin/6844

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 10:44

  Бетон написав:
  ihorsic написав:Новини все гірше і гірше кожного дня. Цікаво б послухати апологетів про наші перспективи. Лише пророцтво мольфарки вселяє надію

Авдеевка всё.
На Купянск готовятся.
Бонапарт будет править ещё лет 10
Менты отказались призываться, бо ,"порушуються їх конституційні права"😂😂😂. Вспомнили про конституцию.
На болотах всё стабильно


....... навіть Бутусов пише , що бої йдуть зараз у місті .
Про що ти пишеш ?
Яке відношення ти до того маєш ? Ви зараз в Авдіївці в Мар,янці ?

Краще зустріньтесь з сусідами , потеребеньте про ліки , про солоні огірки , про калові завали .
Війна вам ні до чого .
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:47

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.


країни донори хотіли піару, відмовити було неможливо. взагалі дуже тупо, коли сам держдеп пише про кількість поставлених ракет і засобів ППО. є країни які навпаки приховують допомогу, щоб не конфліктувати з росіянами, це розумніше. на заході керує тимчасова неміч. в той час як хуйло може дозволити собі планування вперед на десятиліття

із обговоренням контрнаступу трохи загнались, це так
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тільки що прочитав анекдот від москалів про самих себе:
"Путин на брифинге и после ответов на вопросы от аудитории -сам задает встречные вопросы
Вопрос к аудитории от Путина :
В будущем , россиянам будет не хватать на мясо и мясопродукты ,что будете делать и как выходить из положения - россияне?
Встаёт мужик и говорит :
Будем работать по 10 часов !
Но вскоре ,говорит Путин,у россиян не будет хватать средств на молоко и молокопродукты !
И что думаете россияне ?
Встаёт тот же мужик и говорит :
Будем работать по 16 часов !
А если россияне не смогут себе позволить хлеб и хлебопродукты ?
Встаёт тот же мужик и гордо заявляет :
Будем работать -все 24 часа в сутки !
Обращается к этому мужику Путин ,спрашивая его :
А кем вы работаете ?
Мужик отвечает :
я могильщик !"
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