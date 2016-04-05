ЛАД написав:Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ? По состоянию на 1 октября 2023 г. "КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ НОВЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (БЕЗ УЧЕТА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ), ТЫС. ШТ. - 288,4"; "КОЛИЧЕСТВО РЕФИНАНСИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ), ТЫС. ШТ. - 11,5". https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/govsupport/semya/statistika/
Потребкредитования, конечно, больше.
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.
http://surl.li/qfbdo. Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
Banderlog написав:Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.
країни донори хотіли піару, відмовити було неможливо. взагалі дуже тупо, коли сам держдеп пише про кількість поставлених ракет і засобів ППО. є країни які навпаки приховують допомогу, щоб не конфліктувати з росіянами, це розумніше. на заході керує тимчасова неміч. в той час як хуйло може дозволити собі планування вперед на десятиліття
із обговоренням контрнаступу трохи загнались, це так
Тільки що прочитав анекдот від москалів про самих себе: "Путин на брифинге и после ответов на вопросы от аудитории -сам задает встречные вопросы Вопрос к аудитории от Путина : В будущем , россиянам будет не хватать на мясо и мясопродукты ,что будете делать и как выходить из положения - россияне? Встаёт мужик и говорит : Будем работать по 10 часов ! Но вскоре ,говорит Путин,у россиян не будет хватать средств на молоко и молокопродукты ! И что думаете россияне ? Встаёт тот же мужик и говорит : Будем работать по 16 часов ! А если россияне не смогут себе позволить хлеб и хлебопродукты ? Встаёт тот же мужик и гордо заявляет : Будем работать -все 24 часа в сутки ! Обращается к этому мужику Путин ,спрашивая его : А кем вы работаете ? Мужик отвечает : я могильщик !"