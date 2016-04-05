Додано: Вів 06 лют, 2024 11:49

Тільки що прочитав анекдот від москалів про самих себе:

"Путин на брифинге и после ответов на вопросы от аудитории -сам задает встречные вопросы

Вопрос к аудитории от Путина :

В будущем , россиянам будет не хватать на мясо и мясопродукты ,что будете делать и как выходить из положения - россияне?

Встаёт мужик и говорит :

Будем работать по 10 часов !

Но вскоре ,говорит Путин,у россиян не будет хватать средств на молоко и молокопродукты !

И что думаете россияне ?

Встаёт тот же мужик и говорит :

Будем работать по 16 часов !

А если россияне не смогут себе позволить хлеб и хлебопродукты ?

Встаёт тот же мужик и гордо заявляет :

Будем работать -все 24 часа в сутки !

Обращается к этому мужику Путин ,спрашивая его :

А кем вы работаете ?

Мужик отвечает :

я могильщик !"