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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6659666066616662>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ?
По состоянию на 1 октября 2023 г.
"КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ НОВЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (БЕЗ УЧЕТА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ), ТЫС. ШТ. - 288,4";
"КОЛИЧЕСТВО РЕФИНАНСИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ), ТЫС. ШТ. - 11,5".
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/govsupport/semya/statistika/

Потребкредитования, конечно, больше.
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.

http://surl.li/qfbdo.
Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
Істрєбін регулярно цікавиться питанням:

https://t.me/istrebin/5522
https://t.me/istrebin/5523

https://t.me/istrebin/6032

https://t.me/istrebin/6745

https://t.me/istrebin/6844

https://t.me/istrebin/7320
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 10:44

  Бетон написав:
  ihorsic написав:Новини все гірше і гірше кожного дня. Цікаво б послухати апологетів про наші перспективи. Лише пророцтво мольфарки вселяє надію

Авдеевка всё.
На Купянск готовятся.
Бонапарт будет править ещё лет 10
Менты отказались призываться, бо ,"порушуються їх конституційні права"😂😂😂. Вспомнили про конституцию.
На болотах всё стабильно


....... навіть Бутусов пише , що бої йдуть зараз у місті .
Про що ти пишеш ?
Яке відношення ти до того маєш ? Ви зараз в Авдіївці в Мар,янці ?

Краще зустріньтесь з сусідами , потеребеньте про ліки , про солоні огірки , про калові завали .
Війна вам ні до чого .
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:47

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.


країни донори хотіли піару, відмовити було неможливо. взагалі дуже тупо, коли сам держдеп пише про кількість поставлених ракет і засобів ППО. є країни які навпаки приховують допомогу, щоб не конфліктувати з росіянами, це розумніше. на заході керує тимчасова неміч. в той час як хуйло може дозволити собі планування вперед на десятиліття

із обговоренням контрнаступу трохи загнались, це так
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тільки що прочитав анекдот від москалів про самих себе:
"Путин на брифинге и после ответов на вопросы от аудитории -сам задает встречные вопросы
Вопрос к аудитории от Путина :
В будущем , россиянам будет не хватать на мясо и мясопродукты ,что будете делать и как выходить из положения - россияне?
Встаёт мужик и говорит :
Будем работать по 10 часов !
Но вскоре ,говорит Путин,у россиян не будет хватать средств на молоко и молокопродукты !
И что думаете россияне ?
Встаёт тот же мужик и говорит :
Будем работать по 16 часов !
А если россияне не смогут себе позволить хлеб и хлебопродукты ?
Встаёт тот же мужик и гордо заявляет :
Будем работать -все 24 часа в сутки !
Обращается к этому мужику Путин ,спрашивая его :
А кем вы работаете ?
Мужик отвечает :
я могильщик !"
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 12:53

Головними кандидатами на посаду нового головнокомандувача Збройних сил України є командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський та керівник Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох людей, "обізнаних у цьому питанні".

Зазначається, що 58-річний Сирський, досвідчений командир, вважається близьким соратником Зеленського, який брав його з собою на кілька візитів на передову та фотографувався з військовими. При цьому Сирського не люблять українські рядові солдати, які кажуть, що він ухвалював рішення, які безпідставно спричинили втрату зброї та боєприпасів, а також життя.

"38-річний Буданов не має досвіду командування армією Залужного та Сирського, але ефективно керує ГУР і відроджує відомство, яке довгий час грало другу скрипку після набагато більшої Служби безпеки України. Однак відома нахабна тактика Буданова дратує західних партнерів Києва. "Він змушує нас нервувати", - сказав виданню один із західних чиновників.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 12:54

  Hotab написав:ЛАД ,

А вот почему Вы так горячо вступились за "спецов ГУР" не понятно.



Потому что критикой операций ГУР занимаются те, кто:
ни дня не был в спецподразделениях, ни в их руководстве, не имеет ни малейшего понятия в этом
не имеет ни байта информации, которая есть у ГУР.


Для меня достаточно того, что военнослужащих ЗСУ нет на континенте на постоянной основе с 22 года . Все выведены. Если там сейчас работает ГУР, значит это разовые задачи какие-то . И необходимость их выполнения лучше видит руководство ГУР, а не пенсионер их Харькова.

Спасибо за исчерпывающее объяснение.
Была команда: "Не рассуждать!"?
А насчёт байтов или даже мегабайтов информации обращайтесь к начальнику ГУР, его "течці" и его "лучшему вИдению". Мы уже полгода пьём кофе на набережной Ялты.

P.s. Вот интересно, я Вас ни разу не попрекнул Вашими заработками в Африке. Что всем так не даёт покоя моя пенсия?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:31

ЛАД ,

Что всем так не даёт покоя моя пенсия?

Ваша пенсія , як фінанси , мені не цікава. Я про неї ніколи не згадував. . Я про ваш статус пенсіонера, який вам не заважає планувати операції ГУР


Была команда: "Не рассуждать!"?



Команда незмінна завжди: говорити про те, в чому хоч трохи розумієшся.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 лют, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:34

  Faceless написав:
ЛАД написав:Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ?
По состоянию на 1 октября 2023 г.
"КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ НОВЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (БЕЗ УЧЕТА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ), ТЫС. ШТ. - 288,4";
"КОЛИЧЕСТВО РЕФИНАНСИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ), ТЫС. ШТ. - 11,5".
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/govsupport/semya/statistika/

Потребкредитования, конечно, больше.
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.

http://surl.li/qfbdo.
Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
Істрєбін регулярно цікавиться питанням:

https://t.me/istrebin/5522
https://t.me/istrebin/5523
.............

Спасибо за ссылки. Посмотрел. Совершенно естественные и понятные процессы - резкий рост доли льготных ипотечных кредитов. Почему не брать, если дают? И понятно, что это создаёт напряжение для госфинансов. Особенно в условиях войны. И проблемы для застройщиков. Но не "ужас-ужас".
Зато у нас, как здесь пишут (в частности, Bobua) бум строительства на западе. И без всяких ипотечных кредитов, тем более, льготных.
Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой fler: "...більшість народу не можуть гасити кредити", и довольно частыми здесь объяснениями лёгкости мобилизации в РФ этой причиной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой fler: "...більшість народу не можуть гасити кредити", и довольно частыми здесь объяснениями лёгкости мобилизации в РФ этой причиной.

Не знаю, чи конкретно закредитованість, але фінансова складова ключова зараз в поповненні ЗС РФ.
sashaqbl
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