ЛАД написав:Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ? По состоянию на 1 октября 2023 г. "КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ НОВЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (БЕЗ УЧЕТА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ), ТЫС. ШТ. - 288,4"; "КОЛИЧЕСТВО РЕФИНАНСИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ), ТЫС. ШТ. - 11,5". https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/govsupport/semya/statistika/
Потребкредитования, конечно, больше.
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.
http://surl.li/qfbdo. Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
Banderlog написав:Шановне пансьтво, а не здається вам шо шось за дофіга порожнього шуму останнім часом з мобілізацією? Таке враження що її наоборот зривають...
как и с контрнаступлением. Зачем было его анонсировать, писать какое количество леопардов и абрамсов едет. У власти блогеры и артисты. За лайк душу продадут.
країни донори хотіли піару, відмовити було неможливо. взагалі дуже тупо, коли сам держдеп пише про кількість поставлених ракет і засобів ППО. є країни які навпаки приховують допомогу, щоб не конфліктувати з росіянами, це розумніше. на заході керує тимчасова неміч. в той час як хуйло може дозволити собі планування вперед на десятиліття
із обговоренням контрнаступу трохи загнались, це так
Тільки що прочитав анекдот від москалів про самих себе: "Путин на брифинге и после ответов на вопросы от аудитории -сам задает встречные вопросы Вопрос к аудитории от Путина : В будущем , россиянам будет не хватать на мясо и мясопродукты ,что будете делать и как выходить из положения - россияне? Встаёт мужик и говорит : Будем работать по 10 часов ! Но вскоре ,говорит Путин,у россиян не будет хватать средств на молоко и молокопродукты ! И что думаете россияне ? Встаёт тот же мужик и говорит : Будем работать по 16 часов ! А если россияне не смогут себе позволить хлеб и хлебопродукты ? Встаёт тот же мужик и гордо заявляет : Будем работать -все 24 часа в сутки ! Обращается к этому мужику Путин ,спрашивая его : А кем вы работаете ? Мужик отвечает : я могильщик !"
Головними кандидатами на посаду нового головнокомандувача Збройних сил України є командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський та керівник Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох людей, "обізнаних у цьому питанні".
Зазначається, що 58-річний Сирський, досвідчений командир, вважається близьким соратником Зеленського, який брав його з собою на кілька візитів на передову та фотографувався з військовими. При цьому Сирського не люблять українські рядові солдати, які кажуть, що він ухвалював рішення, які безпідставно спричинили втрату зброї та боєприпасів, а також життя.
"38-річний Буданов не має досвіду командування армією Залужного та Сирського, але ефективно керує ГУР і відроджує відомство, яке довгий час грало другу скрипку після набагато більшої Служби безпеки України. Однак відома нахабна тактика Буданова дратує західних партнерів Києва. "Він змушує нас нервувати", - сказав виданню один із західних чиновників.
А вот почему Вы так горячо вступились за "спецов ГУР" не понятно.
Потому что критикой операций ГУР занимаются те, кто: ни дня не был в спецподразделениях, ни в их руководстве, не имеет ни малейшего понятия в этом не имеет ни байта информации, которая есть у ГУР.
Для меня достаточно того, что военнослужащих ЗСУ нет на континенте на постоянной основе с 22 года . Все выведены. Если там сейчас работает ГУР, значит это разовые задачи какие-то . И необходимость их выполнения лучше видит руководство ГУР, а не пенсионер их Харькова.
Спасибо за исчерпывающее объяснение. Была команда: "Не рассуждать!"? А насчёт байтов или даже мегабайтов информации обращайтесь к начальнику ГУР, его "течці" и его "лучшему вИдению". Мы уже полгода пьём кофе на набережной Ялты.
P.s. Вот интересно, я Вас ни разу не попрекнул Вашими заработками в Африке. Что всем так не даёт покоя моя пенсия?
ЛАД написав:Вот просто интересно, откуда сведения о дикой закредитованности населения РФ? По состоянию на 1 октября 2023 г. "КОЛИЧЕСТВО ВЫДАННЫХ НОВЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ (БЕЗ УЧЕТА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ), ТЫС. ШТ. - 288,4"; "КОЛИЧЕСТВО РЕФИНАНСИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К ДЕЙСТВУЮЩИМ КРЕДИТАМ), ТЫС. ШТ. - 11,5". https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/govsupport/semya/statistika/
Потребкредитования, конечно, больше.
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.
http://surl.li/qfbdo. Цифры, вроде, большие, но средний размер кредита получается 33 133 руб. или по курсу 90 всего 368 долларов. Не впечатляет.
Спасибо за ссылки. Посмотрел. Совершенно естественные и понятные процессы - резкий рост доли льготных ипотечных кредитов. Почему не брать, если дают? И понятно, что это создаёт напряжение для госфинансов. Особенно в условиях войны. И проблемы для застройщиков. Но не "ужас-ужас". Зато у нас, как здесь пишут (в частности, Bobua) бум строительства на западе. И без всяких ипотечных кредитов, тем более, льготных. Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой fler: "...більшість народу не можуть гасити кредити", и довольно частыми здесь объяснениями лёгкости мобилизации в РФ этой причиной.