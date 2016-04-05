Ваша пенсія , як фінанси , мені не цікава. Я про неї ніколи не згадував. . Я про ваш статус пенсіонера, який вам не заважає планувати операції ГУР
Врёте, товариш (или пан?) майор. Планированием операций ГУР никогда не занимался. Более того, ни разу не обсуждал, как здесь принято, стратегические планы командования ВСУ.
Была команда: "Не рассуждать!"?
Команда незмінна завжди: говорити про те, в чому хоч трохи розумієшся.
Понятно. В "течці" начальника ГУР есть сведения о прибытии в Судан Герасимова или Суровикина и с ним, как минимум, 10 командиров ТУ-95. Так же, как о "кофе в Ялте". Есть всё же достаточно очевидные вещи, которые может обсуждать и иметь своё мнение не только майор-вертолётчик, но даже и пенсионер.
Які «вєщі очєвідні» вам?Вам очевидно, що у ГУР не може бути завдань там , де є бійці Вагнера? У ГУР завдання можуть бути у будь-якій точці світу. І якщо вам не доповіли, яке це саме завдання , то це не значить, що їх нема там.
холява написав:Banderlog Надеждін Борис . Зібрав 200 тис . підписів .
Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписных листах. Сбор подписей за Надеждина привлек внимание благодаря очередям, собравшимся в его поддержку в городах России и за рубежом. Политик оставался единственным потенциальным кандидатом в президенты России, выступившим против вторжения в Украину. ......... «Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи», — сообщил Надеждин в своем телеграм-канале в понедельник. Закон допускает регистрацию кандидата только в том случае, если в его подписных листах после выборочной проверки обнаружили меньше 5% брака. .........