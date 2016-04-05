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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 66606661666266636664>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://varta1.com.ua/news/sd-zasudiv-c ... 76557.html
Перелом не перелом вперід на фронт
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 13:58

  Hotab написав:ЛАД ,
Что всем так не даёт покоя моя пенсия?

Ваша пенсія , як фінанси , мені не цікава. Я про неї ніколи не згадував. . Я про ваш статус пенсіонера, який вам не заважає планувати операції ГУР

Врёте, товариш (или пан?) майор. Планированием операций ГУР никогда не занимался.
Более того, ни разу не обсуждал, как здесь принято, стратегические планы командования ВСУ.

Была команда: "Не рассуждать!"?

Команда незмінна завжди: говорити про те, в чому хоч трохи розумієшся.

Понятно.
В "течці" начальника ГУР есть сведения о прибытии в Судан Герасимова или Суровикина и с ним, как минимум, 10 командиров ТУ-95.
Так же, как о "кофе в Ялте".
Есть всё же достаточно очевидные вещи, которые может обсуждать и иметь своё мнение не только майор-вертолётчик, но даже и пенсионер.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:00

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой fler: "...більшість народу не можуть гасити кредити", и довольно частыми здесь объяснениями лёгкости мобилизации в РФ этой причиной.

Не знаю, чи конкретно закредитованість, але фінансова складова ключова зараз в поповненні ЗС РФ.

С этим не спорю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:01

  ЛАД написав:В "течці" начальника ГУР есть сведения о прибытии в Судан Герасимова или Суровикина и с ним, как минимум, 10 командиров ТУ-95.


і шо, люди вірять в таку херню? цікаво, як це вони собі обгрунтовують
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:11

  trololo написав:
  ЛАД написав:В "течці" начальника ГУР есть сведения о прибытии в Судан Герасимова или Суровикина и с ним, как минимум, 10 командиров ТУ-95.


і шо, люди вірять в таку херню? цікаво, як це вони собі обгрунтовують

Та нет, конечно. Это я в ответ Hotab, на его предположения о "важных задачах" ГУР в Судане.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:12

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  ЛАД написав:В "течці" начальника ГУР есть сведения о прибытии в Судан Герасимова или Суровикина и с ним, как минимум, 10 командиров ТУ-95.


і шо, люди вірять в таку херню? цікаво, як це вони собі обгрунтовують

Та нет, конечно. Это я в ответ Hotab, на его предположения о "важных задачах" ГУР в Судане.


а, сорян, шось неуважно читав всю дискусію.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:15

ЛАД ,
достаточно очевидные вещи


Які «вєщі очєвідні» вам?Вам очевидно, що у ГУР не може бути завдань там , де є бійці Вагнера?
У ГУР завдання можуть бути у будь-якій точці світу. І якщо вам не доповіли, яке це саме завдання , то це не значить, що їх нема там.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:16

  холява написав:Banderlog
Надеждін Борис .
Зібрав 200 тис . підписів .

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписных листах. Сбор подписей за Надеждина привлек внимание благодаря очередям, собравшимся в его поддержку в городах России и за рубежом. Политик оставался единственным потенциальным кандидатом в президенты России, выступившим против вторжения в Украину.
.........
«Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи», — сообщил Надеждин в своем телеграм-канале в понедельник. Закон допускает регистрацию кандидата только в том случае, если в его подписных листах после выборочной проверки обнаружили меньше 5% брака.
.........

https://www.bbc.com/russian/articles/cmmg6jeyg05o
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:18

Свято наближається?©

То що там?
Сьогодні мають голосувати за закон де/мобілізації?
Вже йде засідання/голосування, чи перенесли його знову? :)

Коли вже "полєгчаєт"? :D >>>
  vitaliiangel написав:"Вломим каждому улыхянту в табло и всем сразу полегчает".
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:21

  Hotab написав:ЛАД ,
достаточно очевидные вещи


Які «вєщі очєвідні» вам?Вам очевидно, що у ГУР не може бути завдань там , де є бійці Вагнера?
У ГУР завдання можуть бути у будь-якій точці світу. І якщо вам не доповіли, яке це саме завдання , то це не значить, що їх нема там.

Мне очевидно, что сегодня у ГУР есть огромное количество задач "здесь и сейчас" - на территории Украины и России. А охота за "бойцами Вагнера" сегодня оправдана только в том случае, который я выше описал (или в аналогичном).
Вы сами говорили о том, что бойцы спецподразделений это штучный и довольно дорогостоящий товар и их количество явно сильно ограничено.
ЛАД
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