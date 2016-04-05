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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6661666266636664>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:24

ЛАД ,
Мне очевидно, что сегодня у ГУР есть огромное количество задач "здесь и сейчас"


Ще раз , якщо не дійшло питання: ви виключаєте, що є важливі задачі там? Чи ви виключаєте, що виконання тих завдання йде на користь Україні? Хто ви такий, щоб це виключати?Хто ви такий, щоб розставляти пріоритети задач ГУР?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:27

  ЛАД написав:
  холява написав:Banderlog
Надеждін Борис .
Зібрав 200 тис . підписів .

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписных листах. Сбор подписей за Надеждина привлек внимание благодаря очередям, собравшимся в его поддержку в городах России и за рубежом. Политик оставался единственным потенциальным кандидатом в президенты России, выступившим против вторжения в Украину.
.........
«Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи», — сообщил Надеждин в своем телеграм-канале в понедельник. Закон допускает регистрацию кандидата только в том случае, если в его подписных листах после выборочной проверки обнаружили меньше 5% брака.
.........

https://www.bbc.com/russian/articles/cmmg6jeyg05o


допустять, це все цирк ручний. навіть слідкувати не цікаво, наскільки все очевидно і прогнозовано
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://tsn.ua/ukrayina/na-pensiyi-i-ne-sluzhat-skilki-v-ukrayini-viyskovih-pensioneriv-do-60-rokiv-2508274.html
Так, кількість військових пенсіонерів віком до 60 років, які не служать і не працюють становить – 156 тисяч осіб.

Плюс ще 84 тисяч (+Нотаб) тих, що працюють, але не в ЗСУ...

Тобто половину із заявленої потреби в 500тис можна закрити вже завтра навченими професійними військовими, була б на те політична воля та бажання...
candle645
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:39

  candle645 написав:Тобто половину із заявленої потреби в 500тис можна закрити вже завтра навченими професійними військовими, була б на те політична воля та бажання...

вони, в основному, вийшли на пенсії через хворобу
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой fler: "...більшість народу не можуть гасити кредити"

Відповідь про це є там же:
Число россиян с тремя и более кредитами за год увеличилось более чем на 2 млн таких сейчас примерно четверть от общего числа заемщиков, выяснил ЦБ.
Россиян с долгами по кредиткам стало больше на 3 млн.
Долг по необеспеченным потребительским кредитам растет, равно как и среднее количество кредитов у заемщиков

Ипотечный портфель банков 9,5 трлн.рублей. Кредиты имею 10 млн россиян, или 13% работоспособного населения.
На 1 июля 60,8% заемщиков отдают по кредитам более половины своего дохода.
И это с учётом того что государство компенсирует им расходы.

На каждого седьмого заемщика в 2022 году было оформлено четыре и более кредитов

По результатам 2022 года у каждого седьмого заемщика было оформлено четыре и более действующих кредитов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро». С января по декабрь прошлого года доля таких клиентов увеличилась на 2,2 п.п.: с 11,6% до 13,8%. Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин также уточнил, что среднее число займов на одного банковского клиента за год выросло с 1,9 до 2,05.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:50

є витік данних із іранського виробника шахедів, ціна для русні близько 160 тис доларів. експерти зі своїми перепостами руснявих вкидів "20-50 тис" облажались. хто вибачився за дезу? так само як із вкидами про звільнення залужного - ніхто.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:55

  trololo написав:є витік данних із іранського виробника шахедів, ціна для русні близько 160 тис доларів. експерти зі своїми перепостами руснявих вкидів "20-50 тис" облажались. хто вибачився за дезу? так само як із вкидами про звільнення залужного - ніхто.

Ставлю 50 тис. гривень на рахунок ПЖ що Залужного звільнять до 15го березня. Приймаєте?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 14:59

  Игорь Алексеевич написав:З'явилося відео, як українські спецпризначенці полюють на вагнерівців у Судані

https://ua.news/ua/world/z-yavylosya-vi ... v-u-sudani

а какого хера мы там делаем?. У нас что хватает людей, а тем более хорошо обученных?



Честно говоря, у меня нет слов... За какие это бабки?))
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  pesikot написав:vitaliiangel
К тебе у меня другой вопрос

Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...

Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.

Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?

Подумай и жду от тебя ответа

А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, якщо ви в цьому сумніваєтесь тоді вам потрібно подивитися 3 години лекцію Золкіна для військовополонених з так званих народних республік Еленер Деннер. У багатьох склалася думка що - всі вони - військовополонені, навіть після 3 годин лекції, жвавого обговорення не приховували свою антиукраїнську позицію. Так само терорист стрелков гіркін у своїх інтерв’ю неодноразово підкреслював що українці з окупованих територій являлись найбільш мотивованими ідеологічними противниками України, які показували надзвичайні подвиги на фронті проти України. Деякі відомі публічні особи (яких вважають зрадниками України) кажуть : Якщо Європа цього не розуміє, тоді вона заслуговує на те що ви описали. Мало того я десь чув, що багато хто висловлював свою думку публічно- може навіть образитися на Європу за це, з усіма далекоглядними витікаючими з цього наслідками. Чому наші можновладці не можуть донести цю ідею цю аксіому , перевірену практикою , до європейського суспільства і європейських чиновників.
Не треба забувати що в населення дуже коротка пам’ять. Наприклад згадаємо що 1-а революція за незалежності України , Оранжева , була проти віктор федорович янукович, Але вже наступні вибори президента показали стабільну підтримку вфя навіть на дільницях в західній Україні.
Мої добрі друзі були під час цих виборів членами дільничих виборчих комісій і стверджували що вибори на їх дільницях пройшли максимально чесно , стопроцентно чесно, І кількість голосів за вфя була дійсно найбільшою.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:15

За крок до перевороту думок©

  yama написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
К тебе у меня другой вопрос

Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...

Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.

Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?

Подумай и жду от тебя ответа

А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, якщо ви в цьому сумніваєтесь тоді вам потрібно подивитися 3 години лекцію Золкіна для військовополонених з так званих народних республік Еленер Деннер. У багатьох склалася думка що - всі вони - військовополонені, навіть після 3 годин лекції, жвавого обговорення не приховували свою антиукраїнську позицію. Так само терорист стрелков гіркін у своїх інтерв’ю неодноразово підкреслював що українці з окупованих територій являлись найбільш мотивованими ідеологічними противниками України, які показували надзвичайні подвиги на фронті проти України. Деякі відомі публічні особи (яких вважають зрадниками України) кажуть : Якщо Європа цього не розуміє, тоді вона заслуговує на те що ви описали. Мало того я десь чув, що багато хто висловлював свою думку публічно- може навіть образитися на Європу за це, з усіма далекоглядними витікаючими з цього наслідками. Чому наші можновладці не можуть донести цю ідею цю аксіому , перевірену практикою , до європейського суспільства і європейських чиновників.
Не треба забувати що в населення дуже коротка пам’ять. Наприклад згадаємо що 1-а революція за незалежності України , Оранжева , була проти віктор федорович янукович, Але вже наступні вибори президента показали стабільну підтримку вфя навіть на дільницях в західній Україні.
Мої добрі друзі були під час цих виборів членами дільничих виборчих комісій і стверджували що вибори на їх дільницях пройшли максимально чесно , стопроцентно чесно, І кількість голосів за вфя була дійсно найбільшою.

З вищеописаного виникає просте питання:
Для чого нам звільняти території (ще й такою дорогою ціною) з народом, який налаштований проти України?
(Яке там співвідношення - 80/20? 90/10?)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 лют, 2024 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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