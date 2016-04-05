Мне очевидно, что сегодня у ГУР есть огромное количество задач "здесь и сейчас"
Ще раз , якщо не дійшло питання: ви виключаєте, що є важливі задачі там? Чи ви виключаєте, що виконання тих завдання йде на користь Україні? Хто ви такий, щоб це виключати?Хто ви такий, щоб розставляти пріоритети задач ГУР?
холява написав:Banderlog Надеждін Борис . Зібрав 200 тис . підписів .
Рабочая группа Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России рекомендовала не допускать политика Бориса Надеждина к участию в президентских выборах, сославшись на брак в его подписных листах. Сбор подписей за Надеждина привлек внимание благодаря очередям, собравшимся в его поддержку в городах России и за рубежом. Политик оставался единственным потенциальным кандидатом в президенты России, выступившим против вторжения в Украину. ......... «Рабочая группа ЦИК сообщила о 15% брака в подписях, которые я сдал 31 января. Мы планируем отбивать подписи», — сообщил Надеждин в своем телеграм-канале в понедельник. Закон допускает регистрацию кандидата только в том случае, если в его подписных листах после выборочной проверки обнаружили меньше 5% брака. .........
ЛАД написав:Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой fler: "...більшість народу не можуть гасити кредити"
Відповідь про це є там же:
Число россиян с тремя и более кредитами за год увеличилось более чем на 2 млн таких сейчас примерно четверть от общего числа заемщиков, выяснил ЦБ. Россиян с долгами по кредиткам стало больше на 3 млн. Долг по необеспеченным потребительским кредитам растет, равно как и среднее количество кредитов у заемщиков
Ипотечный портфель банков 9,5 трлн.рублей. Кредиты имею 10 млн россиян, или 13% работоспособного населения. На 1 июля 60,8% заемщиков отдают по кредитам более половины своего дохода. И это с учётом того что государство компенсирует им расходы.
На каждого седьмого заемщика в 2022 году было оформлено четыре и более кредитов
По результатам 2022 года у каждого седьмого заемщика было оформлено четыре и более действующих кредитов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро». С января по декабрь прошлого года доля таких клиентов увеличилась на 2,2 п.п.: с 11,6% до 13,8%. Генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин также уточнил, что среднее число займов на одного банковского клиента за год выросло с 1,9 до 2,05.
є витік данних із іранського виробника шахедів, ціна для русні близько 160 тис доларів. експерти зі своїми перепостами руснявих вкидів "20-50 тис" облажались. хто вибачився за дезу? так само як із вкидами про звільнення залужного - ніхто.
trololo написав:є витік данних із іранського виробника шахедів, ціна для русні близько 160 тис доларів. експерти зі своїми перепостами руснявих вкидів "20-50 тис" облажались. хто вибачився за дезу? так само як із вкидами про звільнення залужного - ніхто.
Ставлю 50 тис. гривень на рахунок ПЖ що Залужного звільнять до 15го березня. Приймаєте?
pesikot написав:vitaliiangel К тебе у меня другой вопрос
Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...
Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.
Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?
Подумай и жду от тебя ответа
А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, якщо ви в цьому сумніваєтесь тоді вам потрібно подивитися 3 години лекцію Золкіна для військовополонених з так званих народних республік Еленер Деннер. У багатьох склалася думка що - всі вони - військовополонені, навіть після 3 годин лекції, жвавого обговорення не приховували свою антиукраїнську позицію. Так само терорист стрелков гіркін у своїх інтерв’ю неодноразово підкреслював що українці з окупованих територій являлись найбільш мотивованими ідеологічними противниками України, які показували надзвичайні подвиги на фронті проти України. Деякі відомі публічні особи (яких вважають зрадниками України) кажуть : Якщо Європа цього не розуміє, тоді вона заслуговує на те що ви описали. Мало того я десь чув, що багато хто висловлював свою думку публічно- може навіть образитися на Європу за це, з усіма далекоглядними витікаючими з цього наслідками. Чому наші можновладці не можуть донести цю ідею цю аксіому , перевірену практикою , до європейського суспільства і європейських чиновників. Не треба забувати що в населення дуже коротка пам’ять. Наприклад згадаємо що 1-а революція за незалежності України , Оранжева , була проти віктор федорович янукович, Але вже наступні вибори президента показали стабільну підтримку вфя навіть на дільницях в західній Україні. Мої добрі друзі були під час цих виборів членами дільничих виборчих комісій і стверджували що вибори на їх дільницях пройшли максимально чесно , стопроцентно чесно, І кількість голосів за вфя була дійсно найбільшою.
pesikot написав:vitaliiangel К тебе у меня другой вопрос
Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...
Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.
Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?
Подумай и жду от тебя ответа
А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, якщо ви в цьому сумніваєтесь тоді вам потрібно подивитися 3 години лекцію Золкіна для військовополонених з так званих народних республік Еленер Деннер. У багатьох склалася думка що - всі вони - військовополонені, навіть після 3 годин лекції, жвавого обговорення не приховували свою антиукраїнську позицію. Так само терорист стрелков гіркін у своїх інтерв’ю неодноразово підкреслював що українці з окупованих територій являлись найбільш мотивованими ідеологічними противниками України, які показували надзвичайні подвиги на фронті проти України. Деякі відомі публічні особи (яких вважають зрадниками України) кажуть : Якщо Європа цього не розуміє, тоді вона заслуговує на те що ви описали. Мало того я десь чув, що багато хто висловлював свою думку публічно- може навіть образитися на Європу за це, з усіма далекоглядними витікаючими з цього наслідками. Чому наші можновладці не можуть донести цю ідею цю аксіому , перевірену практикою , до європейського суспільства і європейських чиновників. Не треба забувати що в населення дуже коротка пам’ять. Наприклад згадаємо що 1-а революція за незалежності України , Оранжева , була проти віктор федорович янукович, Але вже наступні вибори президента показали стабільну підтримку вфя навіть на дільницях в західній Україні. Мої добрі друзі були під час цих виборів членами дільничих виборчих комісій і стверджували що вибори на їх дільницях пройшли максимально чесно , стопроцентно чесно, І кількість голосів за вфя була дійсно найбільшою.
З вищеописаного виникає просте питання: Для чого нам звільняти території (ще й такою дорогою ціною) з народом, який налаштований проти України? (Яке там співвідношення - 80/20? 90/10?)
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 06 лют, 2024 15:17, всього редагувалось 1 раз.