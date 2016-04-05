Додано: Вів 06 лют, 2024 14:59

pesikot написав: vitaliiangel

К тебе у меня другой вопрос



Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...



Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.



Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?



Подумай и жду от тебя ответа К тебе у меня другой вопросТы так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?Подумай и жду от тебя ответа

А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, якщо ви в цьому сумніваєтесь тоді вам потрібно подивитися 3 години лекцію Золкіна для військовополонених з так званих народних республік Еленер Деннер. У багатьох склалася думка що - всі вони - військовополонені, навіть після 3 годин лекції, жвавого обговорення не приховували свою антиукраїнську позицію. Так само терорист стрелков гіркін у своїх інтерв’ю неодноразово підкреслював що українці з окупованих територій являлись найбільш мотивованими ідеологічними противниками України, які показували надзвичайні подвиги на фронті проти України. Деякі відомі публічні особи (яких вважають зрадниками України) кажуть : Якщо Європа цього не розуміє, тоді вона заслуговує на те що ви описали. Мало того я десь чув, що багато хто висловлював свою думку публічно- може навіть образитися на Європу за це, з усіма далекоглядними витікаючими з цього наслідками. Чому наші можновладці не можуть донести цю ідею цю аксіому , перевірену практикою , до європейського суспільства і європейських чиновників.Не треба забувати що в населення дуже коротка пам’ять. Наприклад згадаємо що 1-а революція за незалежності України , Оранжева , була проти віктор федорович янукович, Але вже наступні вибори президента показали стабільну підтримку вфя навіть на дільницях в західній Україні.Мої добрі друзі були під час цих виборів членами дільничих виборчих комісій і стверджували що вибори на їх дільницях пройшли максимально чесно , стопроцентно чесно, І кількість голосів за вфя була дійсно найбільшою.