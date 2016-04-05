RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6661666266636664
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:16

  Hotab написав:ЛАД ,
Мне очевидно, что сегодня у ГУР есть огромное количество задач "здесь и сейчас"


Ще раз , якщо не дійшло питання: ви виключаєте, що є важливі задачі там? Чи ви виключаєте, що виконання тих завдання йде на користь Україні? Хто ви такий, щоб це виключати?Хто ви такий, щоб розставляти пріоритети задач ГУР?


не маєте бажання вибачитись за вчорашні "фантазії Letusrocka" ? якщо довіряєте підтвердженню від prodigy.
для мене наприклад написати вибач незнайомій людині взагалі не проблема, а тут на форумі чомусь важко дається людям.
кілька разів вже доводив безпідставність звинувачень але один місцевий "прокурор" з котом на аві відразу зливається.
Letusrock
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:24

  sashaqbl написав:
  trololo написав:є витік данних із іранського виробника шахедів, ціна для русні близько 160 тис доларів. експерти зі своїми перепостами руснявих вкидів "20-50 тис" облажались. хто вибачився за дезу? так само як із вкидами про звільнення залужного - ніхто.

Ставлю 50 тис. гривень на рахунок ПЖ що Залужного звільнять до 15го березня. Приймаєте?


якщо звільнять, то я маю сплатити на ПЖ? для мене багатувато, більшість донатів зараз іде на фпв. можем на 10 тис
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5944
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:30

trololo ок, нехай буде 10 тис.
Якщо не звільнять до 15 березня я сплачую 10 тис на ПЖ.
Якщо звільнять - ви.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1473
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:35

  sashaqbl написав:trololo ок, нехай буде 10 тис.
Якщо не звільнять до 15 березня я сплачую 10 тис на ПЖ.
Якщо звільнять - ви.


++
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5944
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 15:56

  yama написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
К тебе у меня другой вопрос

Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...

Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.

Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?

Подумай и жду от тебя ответа

А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, \\\

А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 7592
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:00

Letusrock ,

не маєте бажання вибачитись

Несіть цитату, яка вас поранила і за яку треба вибачитись?
Hotab
 
Повідомлень: 10908
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 6661666266636664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 166391
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 555453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 22469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.