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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:16
Hotab написав:ЛАД
,
Мне очевидно, что сегодня у ГУР есть огромное количество задач "здесь и сейчас"
Ще раз , якщо не дійшло питання: ви виключаєте, що є важливі задачі там? Чи ви виключаєте, що виконання тих завдання йде на користь Україні? Хто ви такий, щоб це виключати?Хто ви такий, щоб розставляти пріоритети задач ГУР?
не маєте бажання вибачитись за вчорашні "фантазії Letusrocka" ? якщо довіряєте підтвердженню від prodigy.
для мене наприклад написати вибач незнайомій людині взагалі не проблема, а тут на форумі чомусь важко дається людям.
кілька разів вже доводив безпідставність звинувачень але один місцевий "прокурор" з котом на аві відразу зливається.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:24
sashaqbl написав: trololo написав:
є витік данних із іранського виробника шахедів, ціна для русні близько 160 тис доларів. експерти зі своїми перепостами руснявих вкидів "20-50 тис" облажались. хто вибачився за дезу? так само як із вкидами про звільнення залужного - ніхто.
Ставлю 50 тис. гривень на рахунок ПЖ що Залужного звільнять до 15го березня. Приймаєте?
якщо звільнять, то я маю сплатити на ПЖ? для мене багатувато, більшість донатів зараз іде на фпв. можем на 10 тис
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:30
trololo ок, нехай буде 10 тис.
Якщо не звільнять до 15 березня я сплачую 10 тис на ПЖ.
Якщо звільнять - ви.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:35
sashaqbl написав:trololo
ок, нехай буде 10 тис.
Якщо не звільнять до 15 березня я сплачую 10 тис на ПЖ.
Якщо звільнять - ви.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:56
yama написав: pesikot написав:vitaliiangel
К тебе у меня другой вопрос
Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...
Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.
Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?
Подумай и жду от тебя ответа
А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, \\\
А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:00
Letusrock
,
не маєте бажання вибачитись
Несіть цитату, яка вас поранила і за яку треба вибачитись?
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