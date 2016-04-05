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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:16
Hotab написав:ЛАД
,
Мне очевидно, что сегодня у ГУР есть огромное количество задач "здесь и сейчас"
Ще раз , якщо не дійшло питання: ви виключаєте, що є важливі задачі там? Чи ви виключаєте, що виконання тих завдання йде на користь Україні? Хто ви такий, щоб це виключати?Хто ви такий, щоб розставляти пріоритети задач ГУР?
не маєте бажання вибачитись за вчорашні "фантазії Letusrocka" ? якщо довіряєте підтвердженню від prodigy.
для мене наприклад написати вибач незнайомій людині взагалі не проблема, а тут на форумі чомусь важко дається людям.
кілька разів вже доводив безпідставність звинувачень але один місцевий "прокурор" з котом на аві відразу зливається.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:24
sashaqbl написав: trololo написав:
є витік данних із іранського виробника шахедів, ціна для русні близько 160 тис доларів. експерти зі своїми перепостами руснявих вкидів "20-50 тис" облажались. хто вибачився за дезу? так само як із вкидами про звільнення залужного - ніхто.
Ставлю 50 тис. гривень на рахунок ПЖ що Залужного звільнять до 15го березня. Приймаєте?
якщо звільнять, то я маю сплатити на ПЖ? для мене багатувато, більшість донатів зараз іде на фпв. можем на 10 тис
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:30
trololo ок, нехай буде 10 тис.
Якщо не звільнять до 15 березня я сплачую 10 тис на ПЖ.
Якщо звільнять - ви.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 15:35
sashaqbl написав:trololo
ок, нехай буде 10 тис.
Якщо не звільнять до 15 березня я сплачую 10 тис на ПЖ.
Якщо звільнять - ви.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:00
Letusrock
,
не маєте бажання вибачитись
Несіть цитату, яка вас поранила і за яку треба вибачитись?
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Hotab
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:11
_hunter написав:
А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от
десятки тисяч вбитих росіянами цивільних вже нікуди не зможуть виїхати. тисячі дітей примусово вивезених на перепромивку мізків під руськими тумаками. десятки тисяч насильно мобілізовані. ваші смайлики недоречні. треба трошки приховувати свою ватність, це не гарно.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:23
Hotab написав:Letusrock
,
не маєте бажання вибачитись
Несіть цитату, яка вас поранила і за яку треба вибачитись?
я не буду собі випрошувати. якщо для вас це проблема то нехай. Є люди у яких тільки "або я правий або проїхали"
наступного разу на вимогу доказів чи аргументації можна відразу всіх посилати, різниці ніякої))
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:25
Letusrock
,
я не буду собі випрошувати.
Ви вже
випрошували. Тільки не ясно за що
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:30
Успіх написав: yama написав: pesikot написав:vitaliiangel
К тебе у меня другой вопрос
Ты так топишь против мобилизации в Украине, то у тебя активы не на кого оставить, то ещё что-то мешает ...
Вопрос к тебе, если, гипотетически, россияне окупируют Украину и тебя захотят мобилизировать.
Ты так же им будешь рассказывать, что активы не на кого оставить и воевать должны военные профессионалы или побежишь, роняя тапки в российкий военкомат ?
Подумай и жду от тебя ответа
А тут і думати нічого подивіться на жителів окупованих територій , які вступили в росіїянську армію. Згідно чуток багато хто каже що більшість із них вступили туди не з примусу, а з ідеологічних міркувань, якщо ви в цьому сумніваєтесь тоді вам потрібно подивитися 3 години лекцію Золкіна для військовополонених з так званих народних республік Еленер Деннер. У багатьох склалася думка що - всі вони - військовополонені, навіть після 3 годин лекції, жвавого обговорення не приховували свою антиукраїнську позицію. Так само терорист стрелков гіркін у своїх інтерв’ю неодноразово підкреслював що українці з окупованих територій являлись найбільш мотивованими ідеологічними противниками України, які показували надзвичайні подвиги на фронті проти України. Деякі відомі публічні особи (яких вважають зрадниками України) кажуть : Якщо Європа цього не розуміє, тоді вона заслуговує на те що ви описали. Мало того я десь чув, що багато хто висловлював свою думку публічно- може навіть образитися на Європу за це, з усіма далекоглядними витікаючими з цього наслідками. Чому наші можновладці не можуть донести цю ідею цю аксіому , перевірену практикою , до європейського суспільства і європейських чиновників.
Не треба забувати що в населення дуже коротка пам’ять. Наприклад згадаємо що 1-а революція за незалежності України , Оранжева , була проти віктор федорович янукович, Але вже наступні вибори президента показали стабільну підтримку вфя навіть на дільницях в західній Україні.
Мої добрі друзі були під час цих виборів членами дільничих виборчих комісій і стверджували що вибори на їх дільницях пройшли максимально чесно , стопроцентно чесно, І кількість голосів за вфя була дійсно найбільшою.
З вищеописаного виникає просте питання:
Для чого нам звільняти території (ще й такою дорогою ціною) з народом, який налаштований проти України?
(Яке там співвідношення - 80/20? 90/10?)
Це хороше вірне запитання, це запитання має ставити суспільство владі , створіть петицію, воно вирішується через референдум , Згідно конституції України питання територіальної цілісності України вирішується на все народному українському референдумі.
Деякі люди стверджують, я десь про це читав, що війна йде не стільки за людей, скільки за територію з корисними копалинами. Також деякі Прихильники теорії змови , яких я читав , стверджують що завдання звільнити територію від населення і отримати корисні копалини залишивши ту кількість населення яка потрібна для їх видобутку.
Востаннє редагувалось yama
в Вів 06 лют, 2024 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:31
Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .
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