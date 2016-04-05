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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6663666466656666>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:35

  холява написав:Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .

Так тільки в 1-му чи остаточно?З Правками чи без правок?
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:40

  холява написав:Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .


ви перепутали з законом про загальну мобілізацію, який теж продовжують чи поновлюють кожні 90 днів

а стосовно 10449
06.02.2024 - Надано висновок Комітету про включення до ПД
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 06 лют, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:43

  yama написав:
  холява написав:Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .

Так тільки в 1-му чи остаточно?З Правками чи без правок?


Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації
https://weukraine.tv/novyny/verkhovna-r ... lizatsiji/

мав бажання порадувати успіха
Востаннє редагувалось холява в Вів 06 лют, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:44

  ЛАД написав:В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные FrankRG, обнародованные в январе 2024 года.
Совершенно естественные и понятные процессы - резкий рост доли льготных ипотечных кредитов.
Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой fler: "...більшість народу не можуть гасити кредити", и довольно частыми здесь объяснениями лёгкости мобилизации в РФ этой причиной.

"Объем выдачи ипотеки в рф за январь уменьшился почти на 66% по сравнению с декабрем 2023 и на 2,8% ниже января 2023", ваш FrankRG.
Faceless, дякую за розгорнуте пояснення цього питання Ладу.
Востаннє редагувалось fler в Вів 06 лют, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 16:53

  trololo написав:
  _hunter написав:А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от :lol:

десятки тисяч насильно мобілізовані.

То ли дело с другой стороны...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:03

А свято де?©)))))))

  холява написав:
  yama написав:
  холява написав:Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .

Так тільки в 1-му чи остаточно?З Правками чи без правок?


Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації
https://weukraine.tv/novyny/verkhovna-r ... lizatsiji/

мав бажання порадувати успіха

Не маю зараз часу...

Можна конкретніше декілька речень написати, що там прийняли?

24міс і дембель? :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:03

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от :lol:

десятки тисяч насильно мобілізовані.

То ли дело с другой стороны...

То есть мобилизацию на войну против Украины вы ставите в один ряд с мобилизацией на защиту своей страны?? Для вас это знак равенства?


24міс і дембель? :D
так, ще 24 і дембель. :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Можна конкретніше декілька речень написати, що там прийняли?
24міс і дембель?


нічого не прийняли поки.
пан Холява трохи забіг вперед паровозу
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:12

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  _hunter написав:А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от :lol:


То ли дело с другой стороны...

То есть мобилизацию на войну против Украины вы ставите в один ряд с мобилизацией на защиту своей страны?? Для вас это знак равенства?

походу хантер смотрит с "другой стороны" судя по постам...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 06 лют, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:13

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:десятки тисяч насильно мобілізовані.

То ли дело с другой стороны...

То есть мобилизацию на войну против Украины вы ставите в один ряд с мобилизацией на защиту своей страны?? Для вас это знак равенства?

Там ключевое слово "насильно"...
Но мы снова возвращаемся к старому пустому спору на тему "никто не имеет права распоряжаться чужой жизнью" и какая статья Конституции выше...
_hunter
 
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