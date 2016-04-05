Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:35
холява написав:
Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .
Так тільки в 1-му чи остаточно?З Правками чи без правок?
yama
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:40
холява написав:
Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий
закон про мобілізацію
і продовження війскового стану .
ви перепутали з законом про загальну мобілізацію, який теж продовжують чи поновлюють кожні 90 днів
а стосовно 10449
06.02.2024 - Надано висновок Комітету про включення до ПД
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в Вів 06 лют, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:43
yama написав: холява написав:
Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .
Так тільки в 1-му чи остаточно?З Правками чи без правок?
Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації
https://weukraine.tv/novyny/verkhovna-r ... lizatsiji/
мав бажання порадувати успіха
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холява
в Вів 06 лют, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:44
ЛАД написав:
В 2023 году в России выдано более 15 млн POS-кредитов на сумму 497 млрд рублей, что соответственно на 23% и 42% больше показателей годичной давности. Об этом свидетельствуют данные
FrankRG
, обнародованные в январе 2024 года.
Совершенно естественные и понятные процессы - резкий рост доли льготных ипотечных кредитов.
Но, вообще, я написал о кредитах в РФ в связи с фразой
fler
: "...більшість народу не можуть гасити кредити", и довольно частыми здесь объяснениями лёгкости мобилизации в РФ этой причиной.
"Объем выдачи ипотеки в рф за январь уменьшился почти на 66% по сравнению с декабрем 2023 и на 2,8% ниже января 2023", ваш FrankRG.
Faceless, дякую за розгорнуте пояснення цього питання Ладу.
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fler
в Вів 06 лют, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 16:53
trololo написав: _hunter написав:
А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от
десятки тисяч насильно мобілізовані.
То ли дело с другой стороны...
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:03
холява написав: yama написав: холява написав:
Де цей "успіх " ?
В першому читанні прийняли новий закон про мобілізацію і продовження війскового стану .
Так тільки в 1-му чи остаточно?З Правками чи без правок?
Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та мобілізації
https://weukraine.tv/novyny/verkhovna-r ... lizatsiji/
мав бажання порадувати успіха
Не маю зараз часу...
Можна конкретніше декілька речень написати, що там прийняли?
24міс і дембель?
Успіх
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:03
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от
десятки тисяч насильно мобілізовані.
То ли дело с другой стороны...
То есть мобилизацию на войну против Украины вы ставите в один ряд с мобилизацией на защиту своей страны?? Для вас это знак равенства?
24міс і дембель?
так, ще 24 і дембель.
Hotab
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:08
Успіх написав:
Можна конкретніше декілька речень написати, що там прийняли?
24міс і дембель?
нічого не прийняли поки.
пан Холява трохи забіг вперед паровозу
Letusrock
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:12
Hotab написав: _hunter написав: _hunter написав:
А кто не вступил -- спокойно может выехать в любую другую страну. В отличии от
То ли дело с другой стороны
...
То есть мобилизацию на войну против Украины вы ставите в один ряд с мобилизацией на защиту своей страны?? Для вас это знак равенства?
походу хантер смотрит с
"другой стороны"
судя по постам...
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в Вів 06 лют, 2024 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:13
Hotab написав: _hunter написав: trololo написав:
десятки тисяч насильно мобілізовані.
То ли дело с другой стороны...
То есть мобилизацию на войну против Украины вы ставите в один ряд с мобилизацией на защиту своей страны?? Для вас это знак равенства?
Там ключевое слово "насильно"...
Но мы снова возвращаемся к старому пустому спору на тему "никто не имеет права распоряжаться
чужой
жизнью" и какая статья Конституции выше...
_hunter
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