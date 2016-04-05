Судячи по новинам про наш ГУР - дембель може відбутися десь в Африці ))
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Додано: Вів 06 лют, 2024 17:24
Додано: Вів 06 лют, 2024 17:31
Додано: Вів 06 лют, 2024 17:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Страница форума с символичным номером "6666" с потерявшими суть дебрями и всякой логикой происходящего: полемика развёрнута вовсе не вокруг войны, а снятием главкома, бесконечной насильственностью над гражданами. И в какой то момент я вдруг осознал, я на грунтовом основании, но метафорически - на болотах
Додано: Вів 06 лют, 2024 17:40
Початок квітня 2014 антиукраїнські збіговіська та захват адмінбудівль в Харківській, Донецькі та Луганські областях. 11 квітня Гіркін/Стрєлков захоплює Слов'янськ.
Порошенко у цей час, у квітні, ще ніхто. Яким чином він встиг здати Донбас?
25 травня 2014 року вибори президента України.
Чим ваш свинячий візг відрізняється від порохоскотівського свинячого візгу, про який ви весь час пишите?
Додано: Вів 06 лют, 2024 17:45
Свинья всегда найдет болото..(с)
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