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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6664666566666667>
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:24

  Успіх написав:24міс і дембель? :D


Судячи по новинам про наш ГУР - дембель може відбутися десь в Африці ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:31

  Hennady написав:

Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Страница форума с символичным номером "6666" с потерявшими суть дебрями и всякой логикой происходящего: полемика развёрнута вовсе не вокруг войны, а снятием главкома, бесконечной насильственностью над гражданами. И в какой то момент я вдруг осознал, я на грунтовом основании, но метафорически - на болотах
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:40

  unicdima написав:Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?

Початок квітня 2014 антиукраїнські збіговіська та захват адмінбудівль в Харківській, Донецькі та Луганські областях. 11 квітня Гіркін/Стрєлков захоплює Слов'янськ.
Порошенко у цей час, у квітні, ще ніхто. Яким чином він встиг здати Донбас?
25 травня 2014 року вибори президента України.

Чим ваш свинячий візг відрізняється від порохоскотівського свинячого візгу, про який ви весь час пишите?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:45

  Бетон написав:Страница форума с символичным номером "6666" с потерявшими суть дебрями и всякой логикой происходящего: полемика развёрнута вовсе не вокруг войны, а снятием главкома, бесконечной насильственностью над гражданами. И в какой то момент я вдруг осознал, я на грунтовом основании, но метафорически - на болотах

Свинья всегда найдет болото..(с) :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:49

А мені ж то нетерпиться!)) Доленосний закон!!!))

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Можна конкретніше декілька речень написати, що там прийняли?
24міс і дембель?


нічого не прийняли поки.
пан Холява трохи забіг вперед паровозу

Ну ок.
Але те, що хочуть прийняти - там все ок саме по ДЕмобілізації?
18-24 міс хочуть прийняти? :D

Нема там дибільних 36-48міс? :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:18-24 міс хочуть прийняти?

Нема там дибільних 36-48міс?


там ще дебільніше 36 міс а після на розсуд Генштабу чи шось таке. тобто можуть відпустити через 36 а можуть взагалі ніколи
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 17:55

  whois2010 написав:
  unicdima написав:Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?

Початок квітня 2014 антиукраїнські збіговіська та захват адмінбудівль в Харківській, Донецькі та Луганські областях. 11 квітня Гіркін/Стрєлков захоплює Слов'янськ.
Порошенко у цей час, у квітні, ще ніхто. Яким чином він встиг здати Донбас?
25 травня 2014 року вибори президента України.

Чим ваш свинячий візг відрізняється від порохоскотівського свинячого візгу, про який ви весь час пишите?

Вчи історію, Гіркін пішов з Слов'янська 5 липня, до того часу в Донецьку та Луганську було лише по кілька десятків легкоозброєних бойовиків, після приходу гіркінців ці міста були остаточно втрачені. Коли Порох став президентом то одразу почав односторонні перемир'я, які росіянами використовувались для поповнення БК та живої сили.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:05

  Успіх написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Можна конкретніше декілька речень написати, що там прийняли?
24міс і дембель?


нічого не прийняли поки.
пан Холява трохи забіг вперед паровозу

Ну ок.
Але те, що хочуть прийняти - там все ок саме по ДЕмобілізації?
18-24 міс хочуть прийняти? :D

Нема там дибільних 36-48міс? :evil:
прийняли про продовження мобілізації і про заборону виборів)
Той який ви маєте на увазі то про те як блокуватимуть на касі в магазині і демобілізацію щетхтозна скільки буде обговорюватись) но точно не сьогодні. :lol: видихайте.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:13

  fler написав:
  Бетон написав:Страница форума с символичным номером "6666" с потерявшими суть дебрями и всякой логикой происходящего: полемика развёрнута вовсе не вокруг войны, а снятием главкома, бесконечной насильственностью над гражданами. И в какой то момент я вдруг осознал, я на грунтовом основании, но метафорически - на болотах

Свинья всегда найдет болото..(с) :wink:

Спасибо за аллегорию, но, чтобы вам понравиться, я перешёл на здоровое питание, в числе которого сегодня сварил куриный суп. Получилось зачётно, учитывая порванные лямки на тяге.
А к чёрту, открою бабулин бутыль вина урожая 2020 года
Бетон
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