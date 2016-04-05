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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6664666566666667
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:20

  unicdima написав:
  whois2010 написав:
  unicdima написав:Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?

Початок квітня 2014 антиукраїнські збіговіська та захват адмінбудівль в Харківській, Донецькі та Луганські областях. 11 квітня Гіркін/Стрєлков захоплює Слов'янськ.
Порошенко у цей час, у квітні, ще ніхто. Яким чином він встиг здати Донбас?
25 травня 2014 року вибори президента України.

Чим ваш свинячий візг відрізняється від порохоскотівського свинячого візгу, про який ви весь час пишите?

Вчи історію, Гіркін пішов з Слов'янська 5 липня, до того часу в Донецьку та Луганську було лише по кілька десятків легкоозброєних бойовиків, після приходу гіркінців ці міста були остаточно втрачені. Коли Порох став президентом то одразу почав односторонні перемир'я, які росіянами використовувались для поповнення БК та живої сили.

Митя, щось від тебе тхне москальським агітпропом: "іх там нєт", легкоозброєні шахтарі".
А потім прийшов рятівник і з червня 2019 року розпочалося розведення військ (не переплутайте зі здачею Донбаса), пасажірськи шатли на Крим, пошук миру в очах. А ще попутно пройобана підготовка до вторгнення 2022, коли з кожної праски кричали про напад (звісно, свинячий візг), а у відповідь - "можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді не зможемо будувати дороги" у лютому (!!!) 2022, а ще здав москалям Харківську, Міколаївську, Запорізьску та Херсонську області
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це ти там зранку щось гнусавив про 'Авдіївку
холява
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  unicdima написав:Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?

нит
розказуе як бубочка "потужно" готовился к войне
для тебя достаточно будет посмотреть главное, с 43й минуты
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/XBIIQZ2_wDs?si=auF9nVkVJH0uY05D
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 18:58

  unicdima написав:
  whois2010 написав:
  unicdima написав:Що там, Кривоніс розказує як разом з Порохом здавав Донбас в 2014?

Початок квітня 2014 антиукраїнські збіговіська та захват адмінбудівль в Харківській, Донецькі та Луганські областях. 11 квітня Гіркін/Стрєлков захоплює Слов'янськ.
Порошенко у цей час, у квітні, ще ніхто. Яким чином він встиг здати Донбас?
25 травня 2014 року вибори президента України.

Чим ваш свинячий візг відрізняється від порохоскотівського свинячого візгу, про який ви весь час пишите?

Вчи історію, Гіркін пішов з Слов'янська 5 липня, до того часу в Донецьку та Луганську було лише по кілька десятків легкоозброєних бойовиків, після приходу гіркінців ці міста були остаточно втрачені. Коли Порох став президентом то одразу почав односторонні перемир'я, які росіянами використовувались для поповнення БК та живої сили.

Тобто Маріуполь не був звільнений при Пороху
13 июня
Батальон МВД Украины «Азов» при поддержке украинских силовиков и бронетехники выбили сепаратистов ДНР из всех удерживаемых зданий. Наиболее длительный бой развернулся возле местного штаба ДНР. К концу дня над административными зданиями Мариуполя были подняты украинские флаги. В результате операции убито 5 бойцов ДНР, несколько десятков арестовано

Оце так Порох "здавав" Донбас

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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Всі ці "альтернативні історії" це як гадання по кофейній гущі. Не знаємо ми чи здав Порох Донбас, чи врятував Україну від повномасштабного вторгнення вже в 2015 і важко довести як би було, якщо б він прийняв інше рішення...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 19:22

  Дюрі-бачі написав:Всі ці "альтернативні історії" це як гадання по кофейній гущі. Не знаємо ми чи здав Порох Донбас, чи врятував Україну від повномасштабного вторгнення вже в 2015 і важко довести як би було, якщо б він прийняв інше рішення...

Є факти:
- велика частина Донбасу при Пороху була звільнена
- повномасштабного вторгнення не було

Тому оце "Не знаємо ми чи здав Порох Донбас" - маніпуляція
pesikot
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